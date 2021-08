Point de presse de la MINUSMA du 12 août 2021

Porte-parole : Myriam Dessables

Bonjour chères consœurs et chers confrères, bienvenus à toutes et à tous au point presse de la MINUSMA et merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Pour la session d’aujourd’hui j’ai le plaisir d’accueillir M. Mohamed El-Amine SOUEF, le Chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao qui nous fera une présentation sur la mise en œuvre du mandat de la Mission dans la région dont il a la charge.

Hier 11 août le Secrétaire général des Nations Unies a publié une déclaration dans laquelle il condamne fermement les attaques perpétrées contre des civils le 8 août dans la région de Gao au Mali, au cours desquelles au moins cinquante civils auraient été tués et plusieurs blessés. La Mission multidimensionnelle des Nations Unies au Mali (MINUSMA) a envoyé des casques bleus dans la zone afin de protéger les civils et a augmenté ses patrouilles de jour et de nuit afin de dissuader toute nouvelle attaque et faciliter la fourniture de services de base dans la zone concernée, en coordination avec les Forces de défense et de sécurité maliennes.

Le Secrétaire général présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces attaques délibérées contre les populations civiles constituent de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La MINUSMA se tient prête à aider les autorités maliennes à traduire en justice les auteurs de ces crimes.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Echanges avec l'Ambassadrice suédois, Mme Kristina Kühnel

Le 30 juillet, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef de la MINUSMA, M. El-Ghassim WANE a rencontré l'Ambassadrice suédoise au Mali, Mme Kristina KÜHNEL. Leurs échanges ont porté sur le soutien international à la transition et sur l'Accord pour la paix et la réconciliation. M. WANE a également exprimé toute sa reconnaissance à la Suède pour sa contribution en personnel en uniforme et son soutien global à la MINUSMA.

L’adoption du Plan d’action du gouvernement par le Conseil national de Transition (CNT)

Le 2 août, le Chef de la MINUSMA a pris note de la présentation par le Premier ministre, Choguel Maïga du Plan d’action du gouvernement (PAG) et de l’adoption dudit Plan par le Conseil national de Transition (CNT). Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies s’est également félicité de la réaffirmation par le Gouvernement de son engagement à conclure la Transition dans les délais prévus, avec les élections devant avoir lieu en février 2022.

Pour réaffirmer le soutien de la Mission au gouvernement malien suite à l’adoption du PAG par le CNT, M. Wane s’est entretenu avec le Premier ministre, Choguel Maïga le 4 août dernier concernant les priorités fixées par son Mandat et l’engagement du Gouvernement de continuer à œuvrer à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, ainsi que de sa volonté de favoriser la stabilisation du Centre du pays.

Par la suite le 9 août s’est tenu à Bamako, un atelier de présentation aux membres du gouvernement, du nouveau Mandat de la MINUSMA et de discussion sur le renforcement du soutien de la Mission onusienne au Plan d’action du gouvernement de transition et sur la mise en place d’un mécanisme de coordination des actions du Gouvernement et de la MINUSMA. « Il permettrait d’échanger régulièrement sur les questions d’intérêt commun, d’assurer que nos efforts respectifs se complètent et se renforcent mutuellement, et de disposer d’une plus grande visibilité de ce qui est fait », a affirmé M. El-Ghassim WANE à l’ouverture de la rencontre.

Le Chef de la MINUSMA prend le pouls des régions de Tombouctou et Taoudéni

Du 2 au 3 août, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Mali a effectué une visite à Tombouctou et à Ber. M. El-Ghassim WANE et sa délégation ont eu une série d’échanges avec les autorités administratives, les représentants de la société civile mais aussi le personnel civil et militaire et police de l’ONU déployé sur place. Le Chef de la MINUSMA s’est dit satisfait de cette visite qui lui a permis de mieux appréhender les défis auxquels les régions de Tombouctou et Taoudéni sont confrontés dans leur marche vers la paix et la stabilité.

Rencontre avec le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, M. Sadio CAMARA

Le 7 août, M. Wane a échangé avec le ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Sadio CAMARA. Au cours de l’entrevue, ils ont abordé les chantiers communs dans le domaine de la défense et le renforcement de leur partenariat au service de la paix au Mali.

La MINUSMA condamne avec la plus grande fermeté les attaques contre les populations civiles dans la Commune de Ouattagouna

Le 9 août, la MINUSMA a condamné avec la plus grande fermeté les attaques barbares perpétrées par des éléments d’un groupe armé non identifié contre les populations civiles, le dimanche 8 août, dans la Commune de Ouattagouna, ainsi que dans les localités de Dirgua, Deouteguef et Karou, dans le cercle d’Ansongo (région de Gao).

La MINUSMA présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées, ainsi qu’au gouvernement et au peuple maliens. La Mission a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

La MINUSMA a déployé une mission sur le terrain pour sécuriser les lieux, et a intensifié patrouilles dans la zone affectée en coordination avec les Forces de défense et de sécurité maliennes. La Mission aidera également à l’ouverture d’une enquête de droits de l’homme afin de déterminer les circonstances dans lesquelles ces atrocités ont été commises, afin d’aider les autorités maliennes à traduire en justice les auteurs de ces crimes.

Rencontre avec le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramtane LAMAMRA

En marge de la conférence qui s’est tenue en Algérie sur le rôle de la MINUSMA dans la stabilité du Mali, et sur la sécurité de l'espace sahélo-saharien, le Représentant spécial du Secrétaire général, M. WANE a été reçu le 10 août par le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramtane LAMAMRA. A l’issue de l’entretien, M. WANE a salué l'engagement constant de l'Algérie en faveur du processus de paix au Mali en sa qualité de Chef de file de la Médiation internationale et de Président du Comité de suivi de l’Accord de paix. « L’Algérie est un partenaire crucial de la MINUSMA » a-t-il ajouté.

Visite du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies, Coordonnateur résident et Coordonnateur de l’action humanitaire, M. Alain NOUDEHOU à Mopti

Du 3 et 4 août, M. Alain NOUDEHOU, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Coordonnateur résident des Nations Unies et Coordonnateur de l’action humanitaire, s’est rendu à Mopti. L’objectif était de s’imprégner de la situation qui prévaut dans le Centre du pays. Il était à la tête d’une forte délégation de dix personnes composées par les acteurs qui interviennent dans les domaines humanitaires, droits de l’homme et développement.

Point de situation sur la pandémie du Covid-19 à la MINUSMA

Il y a deux cas actifs ce qui porte le total de cas depuis le début de la pandémie à 847 dont 5 décès.

RSS – DDR

Remise officielle d’un projet visant à améliorer le cadre de vie de 97 filles-élèves de l’Ecole des cadets militaires au sein du Prytanée militaire

Le 11 août, a eu lieu la remise officielle d’un projet visant à améliorer les conditions de vie et d’études de 97 filles-élèves de l’Ecole des cadets militaires du Prytanée Militaire de Kati. Parrainé par la MINUSMA à travers sa Section de la Réforme du Secteur de la Sécurité et du Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (RSS-DDR), le projet d’un montant de plus 98 millions de francs CFA (soit 171 137 $) a été financé par l’Allemagne à travers le Fonds Fiduciaire pour la Paix et la Sécurité au Mali. Ce projet a permis entre autres la construction de toilettes séparées pour l’usage unique des filles, le cloisonnement en chambrettes dans le dortoir des filles afin d’améliorer la protection générale de la vie intime des filles.

Ce projet traduit l’appui de la MINUSMA aux Forces de défense et de sécurité maliennes.

Le mercredi 10 août, la Section RSS-DDR de la MINUSMA a soutenu le Conseil de sécurité nationale (CSN) dans l’élaboration du document de Politique de Sécurité Nationale (PSN) du Mali. La PSN est le référentiel national qui fixe la vision prospective de sécurité du pays et fixe les orientations pour une réforme holistique du secteur de la sécurité au plan national. Un premier draft de ce document de PSN a été finalisé et devrait suivre un processus d’amendement par toutes les composantes de la Nation avant son adoption finale.

Facilitation du dialogue entre peulhs et dogons d'Ogossagou

Le 4 août, la Division des Affaires civiles de la MINUSMA (DAC) avec la participation de UNPOL avait organisé une réunion préparatoire à Ogossagou, commune et cercle de Bankass (région de Bandiagara), afin de faciliter la tenue d'un dialogue intercommunautaire entre les communautés peulhs et dogons d'Ogossagou. Cette journée préparatoire a été suivie du dialogue intercommunautaire de deux jours, du 5 au 6 août, qui a permis de déboucher sur l’engagement des deux parties à signer un accord de paix prochainement à Bankass pour consolider les avancées réalisées, notablement la liberté de mouvement des communautés peules sur les terres cultivables Dogon.

Formation des acteurs communaux de Pogo, Siribala dans le cercle de Niono et Somo dans le cercle de San sur leurs devoirs et responsabilités dans la région de Ségou

Du 28 au 29 juillet, l'Agence de Développement Régional (ADR) de Ségou a organisé une session de formation des acteurs communaux de Pogo, dans le cercle de Niono (région de Ségou), dans le cadre de la mise en œuvre du Projet à Impact Rapide parrainé par l'ADR. Il s’agit de la "Formation des acteurs communaux sur leurs rôles/responsabilités, les droits et les devoirs du citoyen dans 20 communes affectées par la crise dans la région de Ségou". Cette activité de renforcement des capacités a réuni 52 participants, dont cinq femmes, parmi lesquels des conseillers et agents communaux, des représentants d'associations de femmes et de jeunes, des chefs de village, des chefs religieux et des agents des services déconcentrés de l'Etat. La formation de deux jours a porté sur les droits et devoirs du citoyen au Mali, les fondements des droits et devoirs de l'homme au Mali, et les principales caractéristiques de la Constitution de 1992 de la troisième République du Mali.

Les 30 et 31 juillet, l'ADR de Ségou a organisé une formation similaire pour 64 acteurs, dont 19 femmes, issus du Conseil communal, des associations de femmes et de jeunes, des chefs de village, des chefs religieux et des agents des services déconcentrés de l'Etat de Siribala, dans le cercle de Niono.

Du 6 au 7 août, ce sont les leaders locaux et les acteurs communaux de Somo (cercle et région de San) qui ont été formés par l’ADR de Ségou à travers un atelier de deux jours. L'atelier a réuni 42 participants, dont 10 femmes, des agents municipaux, des leaders de femmes et de jeunes, des chefs de village, des leaders religieux et coutumiers, des agents des services déconcentrés de l'Etat et des partenaires au développement.

Activités de restitution publique sur les affaires municipales 2020 à Ségui-Iré, Sangha, Bassirou, Dandoly, Socoura et Hairé dans la région de Mopti

Entre le 28 juillet et le 6 aout 2021, plusieurs séances de sensibilisation publiques sur la gestion des affaires communales en 2020, de restitutions publiques et de de reddition des comptes publics ont eu lieu, respectivement dans les communes de Sangha et Ségué-Iré dans le cercle de Bandiagara, les communes de Bassirou, la commune de Socoura dans le cercle de Mopti, la commune de Hairé dans le cercle de Douentza. Des centaines de personnes ont bénéficié de ces activités s’inscrivant dans le cadre du Projet à Impact Rapide parrainé par la DAC sur les restitutions publiques municipales visant à soutenir les élus locaux.

Mission conjointe DAC et UNPOL dans la commune de Sofara, cercle de Djenné

Le 31 juillet, la CAD et UNPOL ont effectué une mission conjointe à Sofara, chef-lieu de Fakala, cercle de Djenné, dans la région de Mopti, à l'invitation des membres du club de la Jeune Chambre Internationale (JCI) de Sofara, qui organisait une réunion de sensibilisation sur la paix et la réconciliation nationale. Une cinquantaine de jeunes, dont dix jeunes femmes, ainsi que la présidente de la Coordination des Associations et ONG féminines (CAFO) et des représentants de l'Etat, des communes et des villages ont participé à cette activité de sensibilisation sur le mandat de la MINUSMA et les réalisations concrètes de la Mission dans la région du Centre dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits.

Sensibilisation des représentants de la société civile de Ségou et de Mopti sur l'instauration de la confiance avec les autorités locales

Le 4 août, la DAC et ses partenaires de mise en œuvre, le Consortium Coalition des Alternatives Africaines Dettes et Développement (CAD-Mali) et la Jeune Chambre Internationale (JCI-Mali), ont facilité l'organisation du projet "Campagne de sensibilisation pour la promotion et la pleine participation de la société civile au rétablissement de la confiance avec les autorités nationales et locales et de l'engagement dans la consolidation de la paix" à Ségou. Cet atelier, qui portait sur la "reddition de compte pour la promotion et la pleine participation de la société civile", a été mis en œuvre dans le cadre des activités programmatiques de la Mission. L'activité a réuni 37 participants, dont 17 femmes, qui ont été sensibilisés sur les interventions des acteurs du développement, la prestation des services publics et les effets des recettes sur la balance bilan et des dépenses pour l'année 2020 au niveau régional.

Le 5 août, la DAC a participé à un atelier similaire organisé à Mopti par les partenaires d'exécution CAD-Mali et JCI. Environ 35 personnes, dont neuf femmes, ont participé à cette session.

Les 6 et 7 août, deux autres ateliers à Bandiagara et Djenné ont été organisé par CAD - Mali et la JCI dans le cadre de la mise en œuvre de ce même projet. A Bandiagara, l'atelier a réuni 30 participants, dont 12 femmes et à Djenné, 30 participants, dont 10 femmes, ont pris part aux discussions.

Activités de la Police de la MINUSMA - UNPOL

Du 3 au 8 août, le Chef de la Division Police du Secrétariat des Nations unies à New York, M.

Luis CARILLHO, a effectué une visite au Mali afin d’y évaluer les aspects sécuritaires et apporter son appui au travail de la police des Nations Unies.

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les Forces de Sécurité Maliennes (FSM). Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le colonel-major Daouda Aly MOHAMMEDINE a ainsi décliné sa feuille de route et salué l’interaction entre la MINUSMA et la Police Nationale du Mali. M. Luis CARILLHO a également rencontré les Directeurs Généraux de la Police et de la Gendarmerie.

Le 30 juillet, une équipe de la section genre de UNPOL s’est rendue à la Direction Générale de la Police Nationale pour participer à une séance de travail avec le point focal genre et le Chef de la Division des Ressources Humaines de la Police Nationale. Le but était d’évaluer les statistiques actualisées de la Police, l’étape actuelle de la mise en œuvre du plan d’action Genre, les nouveaux postes de responsabilité occupés par des femmes ainsi que les obstacles au déploiement des femmes dans les régions.

La protection des civils et de la mise en confiance de la population

Le 05 août, UNPOL s’est rendue dans le cercle de Niafounké, à environ 75km de la ville de Goundam, pour une mission sécuritaire dans le secteur. L’objectif visé était d’assurer la sécurisation de la foire hebdomadaire. Cela a contribué à rassurer les commerçants et leur a permis de vaquer à leur occupation.

Le 05 août, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Sécurité Maliennes, a eu lieu la cérémonie de remise officielle des locaux de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Somadougou, dans la région de Mopti, dont la construction a été financée à hauteur de 164 554 722 FCFA par l’Allemagne au moyen d’un trust fund via la MINUSMAUNPOL. Ce projet procure aux forces de sécurité maliennes les moyens d’assurer leur mission de protection de la population.

Activités opérationnelles

Au cours des deux dernières semaines, UNPOL a effectué 175 patrouilles et 18 escortes, dont 13 patrouilles conjointes de dissuasion et de visibilité avec les Forces de Sécurité maliennes. Dans les zones de déploiements de la Mission, les patrouilles sont effectuées en fonction de la situation sécuritaire. Les secteurs investis sont les régions de Tombouctou, Goundam, Mopti, Gao, Ansongo, Ménaka.

Renforcement de capacités

Dans la période du 2 au 9 août, UNPOL a dispensé huit modules de formation sur la Fraude documentaire et reconnaissance faciale, les gestes et techniques en intervention professionnelle, la reconstitution d’incident de tir, l’informatique, la prévention et prévision contre les risques d’incendies, les violences basées sur le genre, la police de proximité, et la gestion d’une scène de crime, au profit de 82 agents des forces de sécurité maliennes.

UNPOL a atteint le cap des 296 FSM formés dont 253 hommes et 43 femmes à Bamako et dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal.

Activités de la Force de la MINUSMA

Cette période a été gravement marquée par les atrocités commises dans plusieurs villages de la commune d’Ouattagouna – Cercle d’Ansongo, Région de Gao – au soir du 08 août dernier, auxquelles la MINUSMA a répondu en déployant dès le 9 août au matin des forces sur le terrain, en coordination avec les FAMa, afin de protéger la population de toute nouvelle agression. Depuis, la Force de la MINUSMA a maintenu sa présence sur zone, surveillant de jour comme de nuit les parages, pour poursuivre cette mission de sécurisation des populations et faciliter leur accès aux services de base.

Des éléments du groupe de reconnaissance de longue portée britannique ont effectué des reconnaissances aériennes et terrestres ainsi qu’une mission de contrôle de zone, aux côtés des FAMa. Les Casques bleus britanniques ont effectué des patrouilles dans les villages puis établi une base opérationnelle temporaire dans les environs de Ouattagouna, d’où ils poursuivent leur surveillance et leurs patrouilles, de jour comme de nuit, afin de dissuader toute nouvelle attaque et de faciliter l’accès des populations aux services de base.

Par ailleurs, la Force de la MINUSMA a continué à mener d’autres actions de protection des populations civiles dans ses zones de déploiement, en particulier dans le Centre à Petaka – Cercle de Douentza – village faisant l’objet d’attaques fréquentes de groupes armés terroristes, en assurant des patrouilles régulières dans le cadre de l’opération BEAVER. Le 04 août 21, vers 1330, des assaillants ont attaqué le village de Petaka, situé à environ 14 km à l'est de Douentza. La Force a immédiatement déployé une unité de réaction rapide depuis le camp de Douentza, en coordination avec les FAMa. La population n’a pas eu à déplorer la moindre victime.

Enfin, le détachement tchadien d’Aguelhok a repoussé avec vigueur une attaque contre son emprise hier après-midi.

Opérations en cours

Les activités de la Force se poursuivent dans tous les secteurs, avec en points saillants :

dans le Nord à Kidal, l’opération SIRA, mission de formation du Bataillon de l’Armée Reconstituée (BAR) visant à en favoriser l'opérationnalisation afin d’en faire au plus vite un acteur de la protection de la population locale. En parallèle, le 9 août dernier, s’est tenue une réunion de sécurité associant le commandant par intérim du secteur Nord de la MINUSMA, des représentants de la CMA, du HCUA et du MNLA, un représentant de Barkhane ainsi que pour la première fois le commandant du BAR de Kidal ;

dans le Centre, la poursuite de l’opération BUFFALO WET, visant à contrer à la fois la résurgence des violences intercommunautaires et à protéger les population contre les attaques terroristes. Elle est complétée par l’opération BEAVER qui assure la protection des habitants de la région de Petaka, en coordination avec la composante Police ;

A Ansongo, deux actions particulières témoignent de la solidarité des Casques Bleus avec la population locale : le 9 août matin, les éléments du détachement nigérien ont effectué un don de sang auprès de l’hôpital d’Ansongo pour les victimes de l’attaque à Ouattagouna et, le 10 août, une campagne de collecte de biens de première nécessité a été lancée auprès des contingents de son secteur afin de venir en aide aux populations meurtries.

Soutien à la population civile

Les contingents déployés en Secteur Est ont, du 30 juillet au 3 août, fait une collecte au profit des familles victimes des inondations qui ont touché le secteur de Ménaka. Un total de 800 kg de nourriture et de médicaments a ainsi été acheminé à Ménaka par les moyens aériens de la Mission.

Incidents notables :