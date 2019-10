Point de presse de la MINUSMA du 10 octobre 2019

Aujourd’hui 10 octobre, nous célébrons la journée Mondiale de la santé mentale.

Célébrée chaque 10 octobre elle est l’occasion de sensibiliser l’opinion publiques aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale. Dans le monde, toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours. Le thème de l’édition 2019 de cette journée est la prévention du suicide.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de recevoir le Directeur de la Division des affaires électorales de la MINUSMA. M. Kacou Assoukpe fera une rapide présentation sur l’appui de la MINUSMA dans le processus de révision de la liste électorale.

Le Mali et le Sahel restent dans l’agenda international

1. 74e Assemblée générale de l’ONU. Le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Annadif, était à New York du 23 au 28 septembre pour participer à la 74e session annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette visite de travail à New York a été l'occasion d'échanger avec plusieurs chefs d'État, ambassadeurs et fonctionnaires des Nations Unies sur l'état d’avancement du processus de paix malien et la situation dans le centre du pays. La coopération régionale sur la sécurité et la nature du Mandat de la MINUSMA ont dominé les discussions

2. Rapport du Secretaire général sur la situation au Mali. La présentation du rapport trimestriel qui couvre la période juin-juillet-août 2019 s’est déroulée mardi 8 octobre, au Conseil de sécurité des Nations unies. Après avoir dressé un état des lieux de la situation politique, les points suivants ont été soulevés parmi d’autres :

a) Les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ;

b) L’élaboration et l’exécution d’une stratégie globale axée sur les aspects politiques et visant à rétablir la présence et l’autorité de l’État ainsi que les services sociaux de base dans le centre du Mali, à protéger les civils et à réduire les violences intercommunautaires ;

c) Les progrès accomplis par la MINUSMA pour faciliter la réalisation de ces objectifs ;

d) La coordination entre la MINUSMA, les Forces de défense et de sécurité maliennes, la Force conjointe du G5-Sahel, les forces françaises et les missions de l’Union européenne au Mali.

Le rapport que je vous invite à consulter rend compte des principaux faits survenus au Mali sur la période concernée, je vous rappelle les mois de juin, juillet et août.

4. Dans sa déclaration au Conseil, le Chef de la MINUSMA indique que « Malgré ces drames répétitifs commis par les ennemis de la paix, des avancées significatives ont été enregistrées dans la mise en oeuvre de l’Accord notamment en ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, les questions de défense et de sécurité ainsi que les questions de développement socio-économique ». Parmi ces avancées, il a cité :

a) La promulgation (en juillet dernier) de la loi d’Entente nationale et de la loi établissant les principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle de la zone de développement des régions du nord, laquelle pose les bases de la relance du développement au niveau local ;

b) La validation les termes de référence du Dialogue National Inclusif et le lancement officiel dudit Dialogue par le Premier ministre Boubou Cissé ;

c) La planification du redéploiement des 1 006 combattants issus du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC). Ce chiffre sera complété par 328 autres qui sont encore en formation, puis 506 autres pour ramener l’effectif a près de 1 840 ;

5. Sur la situation dans le Centre, M. Annadif a indiqué qu’avec « le démarrage des activités du cadre politique de Gestion de la crise du Centre le Gouvernement affiche sa détermination à remédier à la situation, y compris à travers la mise en oeuvre de sa stratégie de stabilisation du Centre. Grâce à ces efforts du gouvernement, conjugués avec ceux de la MINUSMA, les statistiques montrent une diminution significative du nombre d'attaques contre des civils et du nombre de civils tués et blessés durant les 3 derniers mois ».

Sur la poursuite du dialogue inter-malien, M. Annadif a indiqué « qu’il est extrêmement important d’appeler toutes les parties prenantes à poursuivre le dialogue dans le cadre de l’esprit de l’Accord qui demeure le socle pour un retour à la paix et à la stabilité au Mali ».

La déclaration de M. Annadif vous sera remise à la fin de ce point de presse.

7. Communiqué du Conseil de sécurité sur la situation au Mali. Le Conseil de Sécurité des Nations unies se félicite des avancées enregistrées dans la mise en oeuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation et dans le dialogue entre les Maliens. Cependant, le Conseil a noté qu'en dépit de ces progrès, il reste encore beaucoup à faire pour appliquer l'Accord et les autres mesures prioritaires de la résolution 2480. Le Conseil de sécurité a donc exhorté les Parties à reprendre leurs travaux du Comité de suivi de l’accord afin d’accélérer sa mise en oeuvre par des mesures importantes, significatives et irréversibles à prendre d'urgence.

Le Conseil a rappelé que le fait de participer à des hostilités en violation de l'Accord et de prendre des mesures qui font obstacle, par un retard prolongé, ou qui menacent l'application de l'Accord, constituent une base pour la désignation de sanctions en application de la résolution 2374 (2017), entre autres critères. Le Conseil a condamné avec la plus grande fermeté les attentats terroristes perpétrés le 6 octobre contre deux patrouilles de la MINUSMA et les attentats qui ont été perpétrés les 30 septembre et 1er octobre contre deux camps des Forces de défense et de sécurité maliennes à Boulkessi et Mondoro. Il a demandé au Gouvernement malien d’enquêter rapidement sur ces attaques et de traduire leurs auteurs en justice.

Direction de la MINUSMA

10. Relations avec l’Assemblée nationale. La salle Aoua Keïta de l’Assemblée nationale du Mali a servi de cadre, hier, mercredi 09 octobre 2019, à la tenue d’une Journée d’échanges entre l’Assemblée Nationale du Mali et la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) sur la mise en oeuvre de l’accord pour la paix au Mali et le Mandat de la MINUSMA. La Cérémonie d’ouverture a été présidée par le Président de l’institution parlementaire, l’Honorable, Issaka SIDIBE, en présence du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Mahamat Saleh Annadif, des honorables députés et d’autres personnalités. Lors de l’ouverture de la séance, le Représentant Spécial du Secrétaire général, Mahamat Saleh Annadif est revenu sur les nombreux défis, relatifs à l’instauration de la paix, la sécurité au centre, les différentes réformes en lien avec la défense, les mécanismes de coordination dans les régions. Il a aussi souligné qu’il y avait moins d’attaques contre les civils depuis le massacre de Sobane Da en Juin.

11. Lancement du Dialogue national inclusif. Le Chef de la MINUSMA, M. Annadif, accueille avec satisfaction le lancement de la première phase des concertations depuis le 7 octobre dans 611 communes ainsi que dans les 6 districts de Bamako, en vue du Dialogue national inclusif. Il espère que ce dialogue mènera vers un consensus entre les Maliens sur les questions qui les opposent.

12. Inclusion des femmes dans le processus de paix. Conformément à la résolution 2480, un atelier sur l’inclusion des femmes dans le processus de paix est prévu pour le 25 novembre prochain. Il portera sur la détermination et la validation des modalités de cette inclusion, y compris la mise en place d’un observatoire des femmes. La MINUSMA, ONU FEMMES et des bailleurs de fonds sont prêts à soutenir les efforts du Gouvernement dans l’organisation et la tenue de cet atelier.

13. Visite du ministre de la Défense de l’Allemagne. Lundi 7 octobre, le Chef et la direction de la MINUSMA, ont accueilli une délégation allemande conduite par la ministre de la Défense, Mme Annegret Kramp-Karrenbauer. M. Annadif a remercié l’Allemagne pour ses contributions à la MINUSMA et au Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali soulignant que cet appui est un signe fort de la politique de sécurité envers le Mali, le Sahel et l’Afrique. Mme Kramp-Karrenbauer est revenue sur la détérioration de la situation sécuritaire. Lors de l’audience, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Mme Joanne Adamson, a appelé l'Allemagne, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, à promouvoir l'inclusion des femmes dans le processus de paix.

Le 26 septembre 2019, le Commissaire Général de Police Issoufou Yacouba, Chef de la Police de la MINUSMA, a pris part à un échange avec les partenaires sur la contribution de UNPOL dans la sécurisation du centre du Mali. Il a présenté la situation sécuritaire au Centre, les réalisations et l’impact des opérations conjointes menées par UNPOL. Cette rencontre a eu lieu au Centre d’Analyse et de recherche dans l’espace sahélo sahélien de l’Ecole de maintien de la paix à Bamako. Le 8 octobre, le Commissaire Yacouba était à Mopti et le 9 à Ménaka pour le lancement de la police de proximité dans cette ville.

Appui institutionnel

15. Lancement de la Police de proximité à Ménaka. Les activités de la Police de Proximité dans la région de Ménaka sont en train d’être lancées en ce moment même, jeudi 10 octobre. Pour faciliter la mise en oeuvre effective des patrouilles de proximité la MINUSMA remettra 15 motos à la Police, la Gendarmerie et la Garde nationale. Un premier lot de 10 motos avait déjà été remis Forces de sécurité maliennes à Ménaka. Les patrouilles pédestres de proximité conduites par les Forces de sécurité jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la confiance avec les populations locales.

Actions dans le Centre du pays

16. Campagne « Thé dans le grin ». Entre juillet et septembre 2019, la MINUSMA a déroulé sa campagne de sensibilisation de proximité « Thé dans le grin ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’une campagne basée sur une approche interactive avec les populations locales. Elle vise à mieux expliquer le mandat, le travail et l’impact de la présence de la Mission dans le Centre du pays où elle est nouvellement déployée. Cette campagne inclut aussi une sensibilisation au processus de paix. A ce jour, 11 éditions de « Thé dans le grin » ont eu lieu dans différentes localités et ont touché plus de 4 000 personnes, notamment des femmes et des jeunes.

17. Patrouilles à l’écoute des populations. Dans le même temps, la Police des Nations unies, les Forces de sécurité maliennes et les composantes civiles ont lancé l’initiative « Patrouilles à l’écoute des populations ». Ces patrouilles de proximité ont pour objectif de renforcer la confiance entre le personnel en uniforme, les forces de sécurité maliennes et la population locale. Elles permettent aussi d’assurer une liaison avec les communautés locales dans leur langue locale de manière à établir des rapports de confiance afin de mieux les protéger.

Réduction de la violence communautaire

18. Démarrage du programme de réduction des violences communautaires. Le 27 septembre dernier, la MINUSMA a organisé une réunion de coordination avec la Commission nationale de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (CNDDR), pour discuter de la mise en oeuvre du programme de réhabilitation communautaire devant prendre en charge le désarmement et le démantèlement des groupes d’auto-défense et les jeunes à risque, en particulier dans les régions du centre. Le gouvernement prévoit le démarrage de ce programme à partir du 11 octobre. La MINUSMA soutiendra la mise en oeuvre de ce programme au travers de projets de Réduction de la violence communautaire.

D’ores et déjà, le 8 octobre, la MINUSMA a inauguré à Gao un projet de Réduction des violences communautaires favorisant l’emploi des jeunes et des femmes avec la construction de 3 parcs de vaccination du bétail dans 3 localités de la commune rurale de Gounzourèye (Arhabou, Tacharane et Bagoundié 1). Ce projet d’un montant de près de 29 000 000 de Francs CFA touche 178 bénéficiaires directs, dont 61 femmes et couvre 35% du cheptel de la commune. En réduisant le temps d’attente pour la vaccination, il infléchit les tensions entre agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. L’organisation des bénéficiaires autour des parcs permettra de renouer le dialogue social et le vivre ensemble pour une communauté de plus de 3 300 personnes.

Droits de l’Homme et Protection

Au cours des deux dernières semaines, la MINUSMA a continué de mener des activités de monitoring et d’enquêtes sur les violations et abus des droits de l’homme documentés. Du 21 au 27 septembre 2019, la Division des droits de l'Homme et de la Protection a enregistré 10 incidents de sécurité qui ont eu un impact négatif sur la situation des droits de l'homme et de la protection. Par ailleurs, des enquêtes sont en cours sur les incidents violents qui se sont produits à Niono, y compris une mission spéciale déployée à Ségou et Niono du 25 au 28 septembre. Une mission spéciale d’enquête a été déployé à Abaradjou dans la région de Tombouctou, du 2 au 4 octobre 2019 pour enquêter sur des abus des droits de l’homme commis dans un contexte de tensions intercommunautaires.

Appui à la communauté

23. Activités génératrices de revenus. La MINUSMA a lancé le 30 septembre un Projet à impact rapide (QIP) pour réhabiliter le Centre de production avicole, d'équipements et d’intrants du village de N'Jawa, commune de Gao, au profit des femmes de la localité.

Un projet de plus de 19 000 000 de francs CFA vise à rendre les femmes plus autonomes en augmentant les possibilités de création de revenus pour les membres de la coopérative Gomni-Bango, dont 75 % sont des femmes. Après la crise de 2012, ce centre de production avicole avait été transformé en camp d'entraînement pour des éléments armés radicaux, privant les membres de la coopérative d’une source vitale de revenus.

25. Eleveurs et agriculteurs autour de la table. La MINUSMA a facilité le 25 septembre un dialogue intracommunautaire entre éleveurs et agriculteurs de la communauté Imghad dans le village d'Ahamboubar, région de Kidal. Sous l’égide des chefs traditionnels et des conseillers du chef du village, la réunion avait pour objectif de promouvoir le dialogue entre les maraîchers et les pasteurs suite à des cas d’empoisonnement du bétail. La rencontre a débouché sur des recommandations pour les agriculteurs afin qu'ils renforcent les clôtures autour de leurs jardins et des éleveurs pour empêcher leurs animaux de les franchir. Grâce au plaidoyer de la MINUSMA, l'Association AMAKOUL, qui soutient les initiatives maraîchères locales, s'est engagée à faire don de semences et de produits agricoles aux parties en litige. La MINUSMA prévoit de soutenir le Comité communal de réconciliation (CCR) de la commune de Tessalit pour qu’il participe au règlement de ce différend.

Activités de la Police

Du 7 au 18 octobre 2019, UNPOL effectuera 9 formations pour renforcer les capacités dans divers domaines de 238 éléments des Forces de sécurité maliennes. A ce jour, 1 710 éléments dont 152 femmes ont été formés du 1er juillet au 7 octobre 2019. Du 30 septembre au 6 octobre, 678 patrouilles conjointes avec les Forces de sécurité maliennes dont 279 patrouilles pédestres ont été réalisées dans le District de Bamako et dans les régions.

Force de la MINUSMA

Au total, la Force a mené ces deux dernières semaines sur l’ensemble de sa zone d’opération, 1579 patrouilles. Ces patrouilles aussi bien terrestres qu’aériennes, contribuent à réduire les violences sur les populations et à ramener le calme dans les zones où les tensions communautaires sont signalées. Au Nord du Mali, plus de 100 patrouilles ont été conduites dans les villes de Kidal, Aguelhoc, Tessalit et les localités environnantes ces deux dernières semaines. Elles ont été multipliées afin de permettre aux troupes d’être plus proches de la population pour mieux la protéger. La Force est passée de 2 à 3 patrouilles par jour et par bataillon couvrir les villes de Tombouctou, Goundam, Ber et leurs environs. Depuis les évènements violents du jeudi 19 septembre, une unité des forces spéciales égyptiennes est stationnée dans la ville de Tombouctou pour rassurer les populations et leur fournir une protection. En outre, des patrouilles aériennes contribuent à dissuader toute action hostile visant à provoquer une tension sociale et une insécurité au sein de la population. Plus de 180 patrouilles ont été conduites ces deux dernières semaines dans cette région. Dans le Centre du pays, suite aux attaques contre les camps de Boulkessi et de Mondoro, la Force a apporté son appui aux FAMa :

a) Mise en place de 25 personnels des Forces spéciales FAMa à Boulkessi ;

b) Évacuation des Blessés de Boulkessi vers l’hôpital de Sevare ;

c) Transport de 600kg de carburant de Mopti à Mondoro ;

d) Moyens aériens de reconnaissance et de recherche de renseignement pour couvrir toute la zone concernée par les attaques.

32. Attaques contre des bases de la MINUSMA. Le 6 octobre des éléments armés non identifiés ont attaqué une base opérationnelle temporaire de la MINUSMA à Bandiagara. Un casque bleu a été gravement blessé. La MINUSMA rappelle que ces bases temporaires ont été mises à place pour protéger la population. De telles attaques accroissent la vulnérabilité des civils sans pour autant fléchir la volonté de la Mission de mettre en œuvre son mandat.

33. Décès d’un casque bleu tchadien. Le 6 octobre, un Casque bleu de la MINUSMA a été tué et quatre autres blessés dans l'explosion d’un engin explosif, au passage de leur véhicule qui faisait partie d’une patrouille de sécurisation, dans les environs d’Aguelhok. La MINUSMA présente ses condoléances les plus attristées à l’armée et au gouvernement tchadiens ainsi qu’à la famille de la victime. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La Direction de la Mission rendra un dernier hommage au soldat tombé au champ d’honneur ce vendredi 11 octobre. Cet incident n’entachera en rien la détermination de la MINUSMA à poursuivre sa mission de protection des populations conformément à son mandat.