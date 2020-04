Point de presse de la MINUSMA, 30 avril 2020

Porte-parole : Olivier Salgado

Bienvenus à tous au point presse de la MINUSMA, votre travail et la circulation de l’information dans le pays en ces temps de crise sont extrêmement importants, merci pour votre participation. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour votre fidélité.

Nous recevrons aujourd’hui M. Guillaume Ngefa, Directeur de la Division des droits de l’homme présentera les tendances trimestrielles des violations et abus des droits de l’homme au Mali.

Tout d’abord, quelques mises à jour sur la Mission de l’ONU au Mali.

Réponse à la pandémie du Covid-19

Point de situation sur le personnel de la MINUSMA

A ce jour, 46 membres du personnel de la MINUSMA ont été testés positifs et sont contaminés par le Covid-19. Ils sont tous pris en charge par les autorités sanitaires. Ils sont placés en isolation et reçoivent les soins adéquats. Le nombre de collègues guéris augmente, puisque 9 sont maintenant tirés d’affaire. Cela porte donc le nombre de cas actifs issus de la MINUSMA à ce jour à 37.

Pour rappel, le dernier bilan des autorités maliennes fait état de 482 cas positifs dans le pays.

Les mesures pour éviter la propagation du virus ont été renforcées et sont plus que jamais toujours en vigueur. Dans nos camps également, les dispositifs de lavage des mains et lieux d’isolement ont été multipliés, nos installations sanitaires sont désinfectées deux fois par semaine. Les lieux collectifs et de regroupement ainsi que les lieux de culte ont été fermés. Nous maintenons des contacts permanents avec les équipes de riposte de COVID-19 locales. Par ailleurs, veuillez noter que tous les vols MINUSMA sont toujours suspendus au Mali, seuls les cargos et urgences médicales sont assurés.

Nous sommes tous concernés et la MINUSMA adapte ses mesures en fonction de l’évolution de la propagation du virus au Mali, en parfaite coordination avec les autorités locales et l’OMS.

Par ailleurs, la Mission tient régulièrement informée les médias et la population de sa situation, ainsi que des mesures prises et se tient à la disposition de tous pour communiquer en toute transparence, comme c’est le cas depuis le début de la crise.

Mesures de la MINUSMA pour contrer la propagation du virus

Le 24 avril, la MINUSMA a appuyé la Plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes pour la désinfection des établissements publics de la Commune VI du District de Bamako. L’opération a consisté en la désinfection de quatre marchés ainsi que du commissariat de Police du 7ème Arrondissement.

Sur financement du Royaume des Pays-Bas, le PNUD et la MINUSMA ont remis le 24 avril un lot de matériel pour prévenir la propagation du Covid-19 dans les établissements pénitentiaires. La Direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée, ses démembrements régionaux et 60 établissements pénitentiaires en bénéficieront. D’une valeur de 25 millions de FCFA, cet appui s’inscrit dans le cadre du Projet « Prisons Mandela » mis en œuvre par le PNUD Mali et la MINUSMA. A cet appui s’ajoutent les 10 forages en cours de réalisation qui permettront aux prisons de disposer de l’eau nécessaire pour assurer une bonne hygiène au sein des prisons.

Prévention et sensibilisation contre le Covid-19 à travers les radios communautaires de la région de Tombouctou Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Gouvernance de la sécurité au Nord et Centre du Mali », la MINUSMA, à travers son Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité, a financé quatre tables rondes, réunissant les représentants des forums sur la Gouvernance de la Sécurité, des agents techniques des services de santé et des personnes ressources intervenant dans le domaine de la santé. Elles seront diffusées entre le 27 avril et le 10 mai par deux stations de radio communautaire émettant dans la région de Tombouctou (radio Jimba à Goundam et la radio radio Alfaida à Djeguelya). Afin de respecter les gestes barrières, chaque table ronde réunira un maximum de cinq personnes.

Activités de prévention et de lutte contre le Covid-19 en faveur des jeunes de Bamako et Mopti

Dans le cadre de son projet « Promotion de la paix par l'insertion socio-économique et culturelle des jeunes à Mopti » financé par le Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali, la MINUSMA a développé des activités de prévention face au COVID-19 en faveur des jeunes et des responsables locaux de Bamako et Mopti.

Les activités de prévention ont été lancées 21 avril, dans le quartier de Sébenikoro à Bamako et dans le quartier Burkina à Mopti. Le partenaire de mise en œuvre de ce projet, le Secours islamique France, prévoit également dès, l’obtention de l’approbation du Centre National d'Information, d'Education et de Communication pour la Santé (CNIECS) de Bamako, la diffusion de messages de prévention en langue bambara à travers les radios communautaires de Bamako et Ségou ainsi que la production d’images qui seront utilisées pour des affiches et des boites à image.