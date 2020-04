Point de presse de la MINUSMA, 23 avril 2020

Porte-parole : Olivier Salgado

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Kacou Assoukpe, Directeur de la Division des Affaires électorales de la MINUSMA qui reviendra sur le deuxième tour des élections législatives et le soutien de la MINUSMA. Il répondra également à vos questions en fin d’intervention.

Mais auparavant, quelques mises à jour sur la Mission de l’ONU au Mali.

Réponse à la pandémie du Covid-19

Point de situation sur le personnel de la MINUSMA

A ce jour, 26 membres du personnel de la MINUSMA ont été contaminés par le Covid-19 et ont été pris en charge par les autorités sanitaires. Ils sont placés en isolation et reçoivent les soins adéquats. A signaler également, que 2 cas précédents sont maintenant guéris, et c’est une bonne nouvelle, et cela qui porte le nombre de cas actifs MINUSMA à 24 (cas confirmés - cas guéris).

Il est important de noter que les cas MINUSMA sont immédiatement isolés et pris en charge médicalement à Bamako.

Les mesures pour éviter la propagation du virus se renforcent. Il y a 2 semaines, je vous annonçais la suspension de nos lignes aériennes sauf pour cargo et urgences médicales, cette mesure vient d’être renouvelée pour 2 semaines. Dans nos camps également, les mesures se renforcent avec la multiplication de dispositifs de lavage des mains, désinfection bihebdomadaire des installations sanitaires, contacts permanents avec les équipes de riposte de COVID-19 locales, mais aussi la fermeture de lieux collectifs ou lieux de culte, entre autres. Nous sommes tous concernés et la MINUSMA adapte ses mesures en fonction de l’évolution de la propagation du virus au Mali, en parfaite coordination avec les autorités locales et l’OMS.

Par ailleurs, la Mission tient régulièrement informée les médias et la population de sa situation, ainsi que des mesures prises et se tient à la disposition de tous pour communiquer en toute transparence.

Mesures pour contrer la propagation du virus

Une opération de désinfection a eu lieu le 22 avril aux marchés et à l’auto-gare du quartier de Djicoroni Para, dans la Commune I de Bamako. Cette activité entre dans le cadre de la campagne de désinfection des lieux publics en cours à laquelle la MINUSMA apporte un appui en intrants, logistiques et ressources humaines. Ce même type d’appui est envisagé en régions.

La MINUSMA participera aux efforts visant à contenir la propagation de COVID-19 par le biais de projets de réduction de la violence communautaire (CVR) et de réintégration. Ils seront mis en œuvre dans les régions de Mopti, Gao, Kidal, Tombouctou et Ménaka.

Dans le Centre du pays, la MINUSMA apporte un soutien logistique aux 100 jeunes volontaires qui ont été recrutés dans le cercle de Bandiagara pour participer à la lutte contre la propagation du virus.

A Mopti, la MINUSMA a également mené des activités de prévention, notamment des sessions de sensibilisation aux pratiques d'hygiène et la distribution de kits sanitaires.

A Ménaka le 18 avril, la MINUSMA et les Volontaires des Nations Unies (VNU) ont aidé la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique à préparer des kits d'hygiène pour la mise en œuvre d'activités de prévention contre le Covid-19. Ces kits comprennent des savons et des désinfectants fabriqués localement.

RSS-DDR

Réduction de la violence communautaire

Les 7 et 15 avril, à Tombouctou, deux projets de réduction de la violence communautaire (CVR) ont été lancés pour prévenir et réduire la violence dans les communautés d'accueil des anciens combattants en créant des emplois au profit des jeunes et des femmes vulnérables. Les travaux ont commencé avec l'installation d'un système d’adduction permettant à la communauté d'avoir accès à l'eau portable. Ce projet aidera aussi les communautés à prévenir la propagation du Covid-19. Plus de 1 200 personnes seront directement bénéficiaires.

Dialogue intercommunautaire

La MINUSMA a soutenu l’organisation le 16 avril d’une réunion de réconciliation entre les communautés Dogon et Fulani des communes de Madougou et Diankabou, cercle de Koro. La rencontre a notamment abordé la tenue d’un forum de réconciliation pour mettre fin aux hostilités. La MINUSMA est résolument engagée dans la promotion de la réconciliation dans ces communes depuis février 2019.

Activités de la Police de la MINUSMA

Protection des civils

En plus des patrouilles ordinaires de sécurisation qu’elle a effectué, du 8 au 16 avril, la Police des Nations unies (UNPOL) a mené 67 patrouilles conjointes avec les Forces de sécurité malienne (FSM) et 8 patrouilles de longue portée dans le District de Bamako mais aussi dans toutes les autres régions du Centre et du Nord.

Des patrouilles nocturnes ont également été effectuées conjointement avec les FSM dans les régions de Bamako, Gao ; Ménaka, Tombouctou, Mopti et leurs périphéries.

Appui aux institutions

Dans le cadre d’enquêtes en cours à Ténenkou et Gossi, UNPOL fournit actuellement une assistance technique sophistiquée. Les personnes en question sont suspectées d’activités terroristes.

Activités de la Force de la MINUSMA

Malgré la dégradation de la situation sécuritaire au Centre du Mali et les nouvelles contraintes liées à la lutte contre la pandémie du Covid-19, les activités de la Force de la MINUSMA restent intenses. Elle a poursuivi les patrouilles de sécurisation pour le maintien d’un climat apaisé lors du second tour des élections législatives.

Ainsi, le 19 avril, en soutien aux élections, dans le Centre du pays, la Force de la MINUSMA a effectué des patrouilles dans les villes de Bandiagara et Bankass ainsi que dans les villages de Douna Pen et de Madougou. Des patrouilles ont également parcouru Sévaré, Mopti et Douentza.

La veille du scrutin, des patrouilles ont été menées dans les environs de la ville de Bandiagara ainsi qu’à Ogossagou et Bankass.

A Tombouctou, l’opération Wave a également permis de sécuriser le scrutin et rassurer les populations. Lancé le 15 avril dernier, elle ciblait les localités de Goundam, Diré et Niafounké. Pour améliorer la sécurité des civils, les Casques bleus ont mené de nombreuses patrouilles et tenu plusieurs check-points. Cette opération a également permis des interactions avec les autorités administratives, locales et les populations. Les mesures sanitaires et des gestesbarrières recommandés ont été respectés, afin d’empêcher la propagation du #COVID19 au Mali.

Opérations militaires

L’opération Seka se poursuit sur l’axe Ansongo- Labezanga. Au cours de la semaine écoulée, 8 patrouilles de longue portée ont été conduites et 8 postes de contrôle ont été érigés dans le cadre des actions visant à renforcer de présence de la Force de la MINUSMA. Lors des patrouilles, afin de se conformer aux orientations des autorités nationales dans la lutte contre le covid-19, les contacts physiques avec les responsables communautaires ont été limités à leur strict minimum.

Quant à l’opération Buffalo, elle se poursuit au centre du Mali. Des patrouilles ont été menées et des bases opérationnelles temporaires établies dans de nombreux villages ou la Force est passée.

Protection des civils

Au cours de la semaine écoulée sur l’ensemble de sa zone d’opération, la Force a mené 590 patrouilles (patrouilles de jour et de nuit, de longue et de courte portée) et érigé des dizaines de check points. Ces patrouilles aussi bien terrestres qu’aériennes, contribuent à réduire les violences sur les populations et à ramener le calme dans les zones où les tensions communautaires sont signalées.

Incidents

Parmi les incidents qui ont affecté la MINUSMA et que nous condamnons :

Le 20 avril, un convoi logistique de la MINUSMA a été attaqué par des individus armés à bord de motos, sur l’axe Gao - Kidal. La MINUSMA déplore le décès d’un civil contractuel et deux blessés dont un Casque bleu.

Je souhaite un excellent mois de Ramadan à ceux qui observeront le jeune. Une pensée particulière pour les patients atteints du Covid-19 à qui je souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu’à tout le personnel de santé au Mali, mobilisé contre la maladie.

Plus que jamais observons les gestes barrières et les mesures d’hygiène. Nous sommes tous concernés alors protégeons mutuellement.

Propos introductif de M. Kacou Assoukpé

Directeur de la Division des Affaires électorales

Appui de la MINUSMA au processus électoral

Bonjour Mesdames et Messieurs les journalistes. C’est toujours un plaisir de participer à ce point de presse. Je voudrais vous parler de la contribution de la MINUSMA à l’organisation de ces élections législatives et particulièrement l’appui au second tour. Le premier tour s’est déroulé le 29 mars et le deuxième tour a eu lieu le 19 avril. Je dis d’entrée de jeu que la MINUSMA met en œuvre la résolution 2480 et appui le Gouvernement dans l’organisation des élections. D’aucuns se sont demandés pourquoi la MINUSMA soutient le gouvernement dans cette période de Coronavirus. La MINUSMA soutient le Gouvernement par rapport à son mandat et sur la base des requêtes que le Gouvernement a bien voulu soumettre à la MINUSMA. Bien entendu, la MINUSMA a pris des mesures pour aider à limiter la propagation du virus dans les différents centres et bureaux de vote. Notre accompagnement s’est décliné en trois points.

Notre accompagnement a été politique au travers des missions de bons offices du Représentant spécial. Il a beaucoup travaillé avec les autorités maliennes, les partis politiques et la société civile pour permettre la tenue de ces élections que le Dialogue national inclusif a demandé. Beaucoup de préoccupations politiques, au niveau des groupes armés et de la société civile, ont été évoquées. Il a fallu plusieurs actions de bons offices pour que ces élections puissent se tenir.

Au plan technique, la MINUSMA a assuré des formations avant les élections pour les acteurs et pour l’organisation matérielle des élections avec le ministère de l’Administration territoriale, de la CENI, la Cour constitutionnelle, les acteurs de la société civile, les journalistes, des jeunes, des femmes etc. Beaucoup de formations ont été offertes pour préparer la population et les acteurs à soutenir les élections. Beaucoup d’activités de communication, de sensibilisation et d’éducation civique ont été organisées à travers le Mali non seulement dans les zones de déploiement de la MINUSMA mais aussi dans d’autres régions du Sud. La MINUSMA a recruté, formé et déployé 70 agents chacun dans un cercle donné. Ils étaient à la disposition des Préfets avec des outils techniques de travail, ordinateurs, véhicules pour aider au déploiement du personnel et du matériel.

Avant les élections, aussi bien au premier tour qu’au second tour, la MINUSMA a déployé plus de 600 personnes pour encadrer les élections dans les différents bureaux et centres de vote. Elle a aussi déployé un peu plus de 15 tonnes de matériel, 12 tonnes au premier tour et plus de 2,5 tonnes au deuxième tour pour appuyer la disponibilité du matériel pour les opérations de vote. Le déploiement du matériel s’est fait à deux niveaux. Au premier niveau, les avions de la MINUSMA ont été utilisés de Bamako vers les régions et de certaines régions, notamment à Mopti, vers les cercles par hélicoptère. Cela représente environ 15 tonnes. Le déploiement secondaire, c’est-à-dire à partir des agents qui étaient déployés auprès des préfets, pour aller des cercles vers les communes. Tout cela cumulé, nous pouvons dire que nous avons déployé environ 62 tonnes de matériel par avion et par les véhicules mis à la disposition des préfets.

Tout ceci s’est fait dans des conditions extrêmement difficiles notamment avec la propagation du Coronavirus. La MINUSMA a poursuivi les efforts malgré la suspension des vols. Au deuxième tour, sur une demande expresse de dérogation, la MINUSMA a pu transporter quelques agents indispensables surtout les préfets et sous-préfets dans certaines régions difficiles d’accès pour lesquelles des vols spéciaux ont été organisés. Ces vols ont servi à déposer du matériel et à ramener des résultats à Bamako pour que la Commission centrale puisse centraliser et consolider, et donner des résultats. Cela a été le cas dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti.

Au niveau de l’appui aux efforts pour limiter la propagation du Covid-19, les Nations unies, la MINUSMA y compris, ont appuyé le Gouvernement pour aider à mettre en place les mesures barrières dans les bureaux de vote. Au premier tour, il s’agissait pour l’Union européenne de fournir des dispositifs de lavage des mains, notamment des gels dans les bureaux de vote de Bamako. Par contre, dans les bureaux de vote de l’intérieur du pays, un financement a été donné au ministère de l’Administration territoriale pour la mise en place de dispositifs de lavage des mains. Au deuxième tour, ce dispositif a été renforcé et appuyé par la décision du Gouvernement de mettre des masques à la disposition des électeurs.

De manière globale, la MINUSMA a accompli sa mission sur le plan technique, logistique et sécuritaire. Des patrouilles ont été organisées ainsi que des escortes de matériel. Des moyens de déploiement rapide des Forces ont été mis en place. La Mission a participé aux différentes commissions de travail au niveau des ministères impliqués dans l’organisation du scrutin.

Les observateurs du processus électoral ont conclu qu’il s’est plutôt bien déroulé dans l’ensemble du pays. Toutefois, nous avons noté que 691 bureaux de vote n’ont pas pu ouvrir pour plusieurs raisons, à savoir, l’insécurité et la destruction du matériel électoral par des forces négatives. Ces chiffres seront confirmés lors de l’annonce des résultats provisoires.

Nos agents sur le terrain n’ont pas relevé d’incidents graves et nous avons suivi avec le Gouvernement le monitoring du processus. La MINUSMA a observé 547 bureaux de vote témoins que nous avons consulté toutes les deux heures durant le scrutin.

Nous avons pu aussi observer les tendances dans les heures et jours qui ont suivi le scrutin. Je n’annoncerai pas ces tendances car telle n’est pas notre mission. Le ministère de l’Administration territoriale avec qui nous avons interagit durant cette période le fera.