Plus de 300 personnes bénéficient de consultations médicales gratuites à Kidal

Une opération de consultations médicales foraines gratuites a eu lieu le 11 juin 2022 à Kidal au profit des membres les plus vulnérables des communautés. Prodiguées par les Casques bleus en collaboration avec les autorités sanitaires du Centre de santé de référence (CSRef) de Kidal, ces consultations ont bénéficié à plus de 300 personnes.

Ce sont les équipes médicales des contingents du Bénin, de la Guinée et du Tchad qui ont administré ces soins et offert des médicaments à des centaines de personnes dont la grande majorité étaient des femmes et des enfants. « De telles actions nous vont droit au cœur car la santé n'a pas de prix. Une fois qu'un partenaire soutient la population en matière de santé, nous ne pouvons que le remercier, » a indiqué Mahamadou COULIBALY, Conseiller aux affaires économiques et financières du Gouverneur de la région de Kidal.

Un don de sang fort apprécié

Dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des patients, le CSRef a aussi reçu un important lot de médicaments et de consommables mis à disposition par tous les contingents déployés à Kidal. Des kits alimentaires ont aussi été donnés aux patients consultés et ceux hospitalisés. De plus, 55 poches de sang ont été collectées auprès du personnel civil et en uniforme de la MINUSMA et remises au CSRef. Ce don représente 69% de la capacité de la banque de sang de la région.

En effet, la région de Kidal connait un grand besoin en matière de sang, surtout pour les femmes enceintes et les urgences. « Nous apprécions beaucoup cette opération de don de sang qui nous permettra de répondre aux demandes urgentes. Les médicaments et les consommables offerts par la MINUSMA sont vraiment de qualité, avec certaines molécules liées à des spécialités difficiles à obtenir localement », a témoigné Mohamed Ag SALIM, le président du comité de gestion du CSRef. « Nous espérons dans le moyen terme pouvoir bénéficier de l'appui de la MINUSMA pour rendre le CSRef plus opérationnel avec des ressources et des capacités adéquates », a soutenu M. Ag SALIM.

Un partenariat renouvelé

« Cette première activité est le fruit d'efforts de tout notre personnel de santé, sous le leadership du directeur régional de la santé et du CSRef. Ils se sont tous mis ensemble pour coordonner ces initiatives de promotion de la santé et de l'amélioration de l'offre de soins pour les communautés de la région », a affirmé El Hadji Ibrahima Boly DIENE, Chef du bureau régional de la MINUSMA à Kidal. « Nous souhaitons renforcer la collaboration entre le CSRef et la MINUSMA, surtout en ce qui concerne la prise en charge des urgences médico-chirurgicales et leur évacuation vers d'autres structures quand de besoin.

Cette journée de coopération civilo-militaire a mis fin à la semaine de promotion de la santé au profit du personnel de la MINUSMA et des communautés de la région.