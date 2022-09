Plus de 200 victimes civiles causées par les engins explosifs au Mali depuis janvier 2022

La population civile est très vulnérable aux engins explosifs (EE) et continue d’en être sérieusement affectée en 2022. Selon le Service de l'action contre les mines des Nations Unies (UNMAS), 239 victimes civiles dont 72 tuées et 167 blessées ont été enregistrées au 31 août 2022 contre 400 victimes (103 tuées et 297 blessées) en 2021. Le nombre d’incidents liés à l’utilisation des mines, enregistrés depuis le début de cette année est estimé à 134 contre 245 en 2021.

La menace explosive demeure prioritairement dans le centre du pays. De janvier à août 2022, la région de Mopti reste la plus affectée par les engins explosifs improvisés (EEI)/mines (37%), suivie de Ségou (25%), Tombouctou (13%), Gao (10%), Kidal (8%), Koulikoro (4%), Sikasso (2%) et Kayes (1%). En 2022, l'expansion de la contamination vers le sud du pays continue d’être observée dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Kayes.

Les groupes à risques et ampleur de la menace liée aux EE Parmi les groupes de personnes qui courent un risque élevé d'être exposées à ces engins figurent les personnes effectuant des mouvements transfrontaliers, les enfants, les femmes et les jeunes filles à la recherche d'eau et de bois de chauffe. Les hommes sont généralement les plus exposés à la menace explosive, notamment en raison de leurs activités économiques pratiquées sur les axes routiers prioritaires ainsi que certaines routes secondaires contaminées par les EE. Les enfants ont tendance à être également plus vulnérables face à la menace à cause de leur méconnaissance de ces engins, de leur curiosité et de certaines activités à risque comme la collecte de métaux. Outre le risque de décès, de blessures et de leurs séquelles, y compris les dommages psychologiques et les handicaps, la présence d'engins explosifs entrave l'accès aux moyens de subsistance pour les nombreuses personnes vulnérables et l’accès à ces dernières par les acteurs de l’aide.

La multiplication des conflits entre les groupes armés mais aussi entre ces derniers et les forces de défense et de sécurité en est la raison principale.

La période de mars à juin 2022 a connu une augmentation du nombre d’EE recensés, en particulier des restes explosifs de guerre (REG), notamment à cause de la poursuite des affrontements entre factions et groupes rivaux dans la région de Ménaka.

Depuis juillet 2013 jusqu'à la fin juillet 2022, UNMAS a enregistré 1 434 engins explosifs improvisés/mines utilisés par des groupes armés non étatiques, ayant causé 858 morts et 2 307 blessés. En 2022, les civils représentaient 31% de toutes les victimes d'EEI/mine à travers le Mali contre 25% en 2021 ; et Mopti reste la région avec le plus d'EEI/mine enregistrés (36%) et la plus grande part de victimes (65%) du total.

La réponse à la menace liée aux EE Créé à la suite de la résolution 2640 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies, UNMAS se trouve en première ligne de la lutte contre la menace liée aux EE et vise prioritairement, la protection des civils et les efforts de stabilisation dans le centre ; le renforcement des capacités nationales en matière d'atténuation des menaces liées aux munitions explosives, entre autres.

Les acteurs de lutte antimine humanitaire (LAMH) continuent de contribuer à la prévention et à la réponse aux risques liés aux EE sur les populations civiles. De janvier à juin 2022, plus de 36,000 personnes - y compris les personnes déplacées internes - ont bénéficié de séances de sensibilisation sur les risques d’EE et 68 victimes ont bénéficié de services d’assistance.

Pour rappel, en 2022, les partenaires du groupe de travail LAMH ont prévu d’assister 823 000 personnes pour un budget de 3,4 millions de dollars, dans le cadre du Plan de réponse humanitaire en cours. L’action anti-mine concernera toutes les activités visant à réduire les risques pour les civils, à aider les survivant(e)s à retrouver leur autonomie au sein des communautés, à favoriser des conditions de stabilité et de développement durables et à renforcer leur résilience dans les régions affectées par la menace explosive.

