Lorentzen, Jenny; Nana Alassane Toure & Bassirou Gaye (2019) Participation des femmes aux processus de paix et de réconciliation au Mali [Women’s Participation in Peace and Reconciliation Processes in Mali], PRIO Paper. Oslo: PRIO.

​Ce rapport présente les conclusions d’une étude consacrée à la participation des femmes aux processus de paix et de réconciliation déjà en cours au Mali. Celles-ci reposent essentiellement sur une série d’entretiens menés avec des hommes et des femmes rassemblés en groupes de discussion. Tous les entretiens ont été conduits à Ségou et à Mopti dans le centre du Mali, ainsi qu’à Tombouctou dans le nord du Mali, au mois de décembre 2018.

Ces entretiens avaient pour objectif d’identifier les facteurs concrets qui favorisent et/ou réduisent les chances qu’ont les femmes de participer de manière significative aux processus de paix et de réconciliation au Mali. Selon nos conclusions, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités des processus de paix et de réconciliation en cours au Mali, ainsi que certaines conditions plus élémentaires liées aux inégalités de genre dans le pays.

Une importante conclusion de cette étude est que les femmes jouent un rôle capital en matière de résolution et gestion des conflits à l’échelle locale, bien qu’elles soient quasiment absentes des mécanismes de mise en oeuvre de l’Accord d’Alger. Il est donc primordial que des structures soient mises en place afin de garantir que les préoccupations et l’expertise des femmes à l’échelle locale soient représentées et intégrées aux discussions à l’échelle nationale.

​This PRIO Paper is also available in English.