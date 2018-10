Opération WOLF : La MINUSMA à l’écoute des populations d’Aglal et d’Arbichi

Les 28 et 29 septembre derniers, la Force de la MINUSMA a tenu une opération d’assistance aux populations des villages d’Aglal dans le cercle de Tombouctou et, d’Arbichi dans le cercle de Gourma-Rharous. Baptisé WOLF, cette opération avait pour but d’aller à la rencontre de ces populations qui vivent dans des zones enclavées, afin de leur porter assistance. L’opération Wolf a été conduite par le secteur Ouest de la Force de la MINUSMA, avec l’appui du contingent Burkinabè, ainsi que de l’unité aérienne canadienne et, a également vu la participation de personnels civils de la Mission onusienne au Mali.

La deuxième étape de l’opération WOLF a eu lieu le lendemain 29 septembre, à Arbichi. Là encore, la délégation de la MINUSMA a reçu un accueil chaleureux. « Nous avions entendu parler de la MINUSMA et nous espérions depuis longtemps recevoir la Mission dans notre petit village. Aujourd’hui, notre rêve est devenu réalité », ont déclaré les habitants d’Arbichi. En plus des échanges sur la mission et des dons de fournitures scolaires et ainsi que des kits solaires, plus de 500 kg de vivres ont été largués par les aéronefs de la MINUSMA au profit des habitants.

Il est à signaler que l’équipe médicale du contingent Burkinabè a effectué des visites médicales gratuites. Une action fortement appréciée par les habitants d’Arbichi qui ne possèdent aucune structure sanitaire.