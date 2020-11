ONU : Le Directeur du Bureau des Nations Unies en charge du Partenariat Stratégique en visite à Mopti

Les 16, 17 et 18 novembre derniers, à la tête d’une délégation venue du siège de l’ONU à New-York, le Directeur du Bureau des Nations Unies en charge du Partenariat stratégique pour le Maintien de la paix, le Général de division, Jai Shanker MENON, a visité les Casques bleus au centre du Mali. Objectif : s’enquérir des défis opérationnels et logistiques auxquels font face les différentes composantes de la MINUSMA, notamment celles de la Force et de la Police des Nations Unies (UNPOL), dans l’exécution du mandat de la Mission.

Dès son arrivée à Mopti, la délégation composée d’experts militaires et policiers des opérations de maintien de la paix, s’est entretenue avec le Chef du Bureau régional par intérim de la MINUSMA, M. Jens Christensen, le Commandant par intérim du Secteur Centre, le Colonel Mahmud Mawa DON, et les chefs des différentes composantes civiles, militaires et policières. Cette rencontre a servi de cadre pour une présentation sur le travail intégré et les priorités stratégiques du bureau régional, mais aussi de celles du système des Nations Unies dans son ensemble, agissant en synergie, comme une seule entité dans la région de Mopti. Lors de ces discussions, ont aussi été abordés les défis sécuritaires complexes auxquels est confronté le Secteur Centre. Celui-ci constituant la deuxième priorité stratégique de la MINUSMA qui facilite l’application, par les acteurs maliens, de la Stratégie de stabilisation de cette région. « Cette mission aura sans nul doute des retombées positives pour le renforcement du partenariat entre la Mission et les pays contributeurs de troupes, afin de garantir une capacité et un potentiel accrus et intégrés de la Mission pour mettre en œuvre son mandat, et soutenir le processus de paix et de stabilisation du Mali, » a souligné le Chef par intérim du Bureau régional de la MINUSMA.

Au cours de sa deuxième journée de visite dans le Secteur Centre de la MINUSMA, le 17 novembre, l'équipe du Bureau des Nations Unies en charge du Partenariat Stratégique pour le Maintien de la Paix s’est d’abord rendue au camp de la MINUSMA à Douentza, où elle a procédé à la revue du bataillon togolais et de l'unité de police constituée égyptienne. Puis, dans le même esprit, la délégation s’est transportée à la base d'opérations temporairement stationnée au village d'Ogossagou, situé à environ 16 km au sud de Douentza et du cercle de Bankass.

De Sévaré, en passant par Douentza jusqu’à Ogossagou, la protection des civils, qui occupe une place prépondérante dans le mandat de la MINUSMA, a été au centre des débats. La robustesse de la Force et de la Police, leurs effectifs et la protection qu’elles offrent dans le cadre de leurs opérations, en appui au retour de l’autorité de l’Etat malien dans le centre, ont également été débattus. Les efforts constants de la Mission onusienne au Mali ont aussi fait l’objet d’importantes discussions. Notamment en ce qui concerne le système d’alerte précoce, dont l’éventail des mécanismes préemptifs et préventifs mis en place ont été minutieusement étudiés. « Cette revue logistique et opérationnelle des troupes permettra d’identifier de possible leçons apprises en vue de faire des recommandations sur les meilleures pratiques pour les opérations de la MINUSMA et en soutien à d’autres opérations de maintien de la paix, » a expliqué le Chef de la délégation onusienne, le Général de division, Jai Shanker MENON, en entamant sa première journée à Mopti.

Un bureau de l’ONU spécialement chargé du partenariat stratégique pour le Maintien de la Paix…

Le Bureau des Nations Unies en charge du Partenariat Stratégique pour le Maintien de la Paix opère sous la direction des Secrétaires généraux adjoints aux opérations de maintien de la paix et à l'appui aux Missions. C’est la résolution 67/287 du 28 juin 2013 de l’Assemblée générale qui oriente le mandat de ce Bureau dont les fonctions s’articulent autour de quatre axes clés. Pour le premier, il s’agit de renforcer le partenariat de maintien de la paix, en aidant à identifier les lacunes qui ont un impact sur l'exécution des mandats des Missions de maintien de la paix des Nations Unies. Ceci, en faisant des recommandations sur les questions systémiques relatives aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le deuxième se rapporte à la formulation de recommandations pour assurer la sûreté, la sécurité et le bien-être du personnel en uniforme sur le terrain et la fourniture, par l'Organisation, de services d'appui adéquats à ce personnel. Le troisième se focalise sur le travail en étroite collaboration avec les pays fournisseurs de contingents et de forces de police et les hauts responsables, tant sur le terrain qu'au Siège. Enfin, le dernier qui concerne la formulation de recommandations visant à intégrer dans les opérations de maintien de la paix les enseignements et les meilleures pratiques tirés des Missions de maintien de la paix.

Dans le contexte de la MINUSMA, le Bureau des Nations Unies en charge du Partenariat Stratégique pour le Maintien de la Paix est aussi chargé d’examiner les questions et procédures opérationnelles ayant un impact sur les performances de la Mission et la sécurité du personnel en uniforme, conformément au « Plan d'action pour l'amélioration de la sécurité des soldats de la paix des Nations Unies, » y compris l'examen des dispositions en matière de sécurité et de bien-être et l'adéquation des services de soutien. « Nous avons été ravis d'accueillir cette haute délégation à la MINUSMA. La mission de cette équipe était d'examiner la Force afin de traiter toute question opérationnelle, logistique et de coordination liée à l'efficacité de la Mission et de recommander le renforcement de la performance globale du secteur. Tous ces éléments contribueront à leur tour à la réalisation de la mission globale de maintien de la paix dans le cadre du mandat, » a souligné que le Commandant par intérim du Secteur Centre, le Colonel Mahmud Mawa DON.

Durant cette tournée dans le Centre du Mali, un peloton de la force de réaction rapide des Casques bleus sénégalais a assuré l’escorte de la délégation qui a aussi visité les installations de ce bataillon au niveau du camp intégré de la MINUSMA à Sévaré. Ce fut l'occasion pour les experts de mieux s’imprégner de leurs conditions de vie et de travail.

Aux termes de son séjour, la délégation s’est réunie avec les responsables du Bureau régional de la MINUSMA, pour faire le point sur l’ensemble de la visite. « Des discussions approfondies avec tous les partenaires de la MINUSMA nous ont permis d'expliquer clairement les problèmes et les défis rencontrés dans le secteur. Nous sommes convaincus que cette visite réussie de la haute délégation transmettra nos messages, notre engagement et notre détermination, notamment en encourageant une augmentation de ce qui est nécessaire pour poursuivre la mise en œuvre de notre mandat pour la paix au Mali », a indiqué le Chef par intérim des Casques bleus dans le Centre.