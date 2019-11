NRC Rapport d’Evaluation Rapide des personnes déplacées internes dans la commune de Ouonkoro cercle de Bankass 25 novembre 2019

Résumé de la situation et recommandations au Cluster Protection

Présentation du contexte:

La recrudescence des violences dans la bande frontalière du Mali et du Burkina-Faso a été marquée par les attaques des villages de Peh, Saran, Bidi, Sankoro et Koroni du 14 au 16 novembre 2019. Ces attaques ont provoqué le déplacement forcé de 282 ménages composés de 1410 personnes selon un recensement fait par les autorités communales de Ouenkoro.

Les déplacés, essentiellement des femmes et enfants, tous de la commune de Ouenkoro et de la communauté peuhle, sont arrivés à Ouenkoro, de façon spontanée afin de se mettre à l’abris des exactions des groupes armés qui opèrent le long de la frontière du Mali et Burkina-Faso, située à environ 4 à 7 km des villages attaqués. Selon les personnes déplacées rencontrées, plusieurs autres ménages seraient partis au Burkina-Faso, pays voisin de Mali.

L’équipe Protection de NRC, en charge de l’évaluation rapide de protection, a été la première équipe humanitaire à être déployée dans la zone après les violences.

Présentation/description du site de l’ERP :

Certaines personnes déplacées vivent au sein de familles d’accueil et dorment à la belle étoile parce que les familles d’accueil manquent d’infrastructures d’hébergement. D’autres se sont installés à la périphérie de la ville sans abris ou dans des abris abandonnés et exposés aux intempéries. Malgré l’hospitalité de la population hôte, les familles d’accueil ainsi que les déplacés ont exprimé le besoin urgent de mettre en place un site pour les déplacés parce que tous estiment que le déplacement de ces populations pourrait se prolonger avec le niveau d’insécurité et les attaques en cours dans la zone.

Actions en cours :