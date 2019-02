Note trimestrielle: Projet « Renforcement de la résilience des populations déplacées par l’instabilité au Nord du Mali » octobre - décembre 2018

Résumé:

Le projet «Renforcement de la résilience des populations déplacées par l’instabilité au Nord du Mali » est un projet régional lancé par le HCR et financé par le Fonds Fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique en 2017 pour une durée de 3 ans (juillet 2017 – juin 2020), au Niger, Mali, Mauritanie et Burkina Faso. Le projet a pour but de renforcer la résilience des populations déplacées par l’instabilité au Nord du Mali, de soutenir la coexistence pacifique entre les communautés dans les pays d’asile et de faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés qui le souhaitent.

Le projet contribuera à la réduction des facteurs d’instabilité et de vulnérabilité à travers la création d’opportunités socio-économiques pour les populations déplacées et leurs communautés d’accueil tout en facilitant la réintégration des réfugiés rapatriés dans leur zone d’origine.

Au Niger, le projet contribuera à faciliter l’intégration socio-économique des réfugiés maliens dans les services publics nigériens tout en assurant l’accompagnement vers l’autosuffisance et le maintien de la cohésion sociale avec les communautés hôte

 6,026 candidats restants enregistrés par le HCR au retour volontaire à fin 2018

 4,605 réfugiés rapatriés au Mali depuis le début du projet

 20,000 réfugiés maliens ont été touchés par des séances de sensibilisation sur le rapatriement volontaire et les zones de retour en 2018

 758 bénéficiaires formés aux métiers porteurs (artisanat, embouche, transformation produits laitiers)

 3 CSI de type II sont en cours de construction à Abala,

Ayorou et Intikane