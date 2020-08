Note sur les tendances des violations et abus de droits de l’homme - 1er avril - 30 juin 2020

La présente note fait suite à la précédente sur les tendances des violations et abus des droits de l’homme entre le 1er janvier et le 31 mars 2020 et s’inscrit dans le cadre de la résolution 2480 du Conseil de sécurité, qui demande à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) de surveiller les violations et abus de droits de l’homme sur l’ensemble du territoire national, de concourir aux enquêtes et de rendre public les résultats de ses enquêtes1 .

Elle fournit une analyse contextuelle de la situation des droits de l'homme entre le 1er avril et le 30 juin 2020 et donne un aperçu général des tendances des violations et abus de droits de l'homme documentés par la Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA (ci-après la Division ou DDHP) au cours de la période en revue. Les informations contenues dans la présente note ont été recueillies conformément à la méthodologie du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et en application de la stratégie de surveillance et d’enquête mise en place par la Division dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-192 . Elles se fondent sur des faits collectés et vérifiés ainsi que des missions régulières d’observation, d’établissement des faits et d’enquêtes approfondies conduites par les équipes des bureaux de droits de l’homme de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Tombouctou et Bamako qui couvre le district de Bamako et les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso, ainsi que les unités thématiques de la Division basées à Bamako. En dépit du contexte de la pandémie du Covid-19, avec l’appui de la Force et de UNPOL, la Division a conduit trois (3) missions d’enquêtes spéciales et d’établissement des faits à Djongue Ouro (commune de Fakala, cercle de Djenne, région de Mopti) le 8 mai 2020 ; à Sikasso (commune et cercle de Sikasso), du 18 au 20 mai 2020 et à Binedama (commune de Diankabou, cercle de Koro, région de Mopti), le 17 juin 2020.