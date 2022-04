Note sur la situation humanitaire de la région de Ménaka (25 avril 2022)

Situation humanitaire :

Les affrontements armés durant le mois de mars entre l’État Islamique dans le Grand Sahara (EIGS), le Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) et le Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) ont occasionné des mouvements de population à tendance croissante vers les cercles de Ménaka, Inékar et Tidermene.

Au 18 avril 2022, les évaluations réalisées par le mécanisme de réponse rapide (RRM) de la région ont enregistré 4 618 ménages totalisant 27 883 personnes avec des besoins urgents de nourriture, d’abris, de bien non alimentaires (BNA), eau, hygiène et assainissement (EHA), protection, éducation, santé et nutrition répartis entre les cercles de Inekar et Ménaka. La communauté humanitaire de la région soutenue par l’Équipe humanitaire pays (EHP) entame de façon progressive la réponse humanitaire multisectorielle au profit de ces personnes.

Parmi les 3 079 ménages déplacés dans le cercle de Ménaka, 981 ont déjà reçu une assistance en vivres, BNA et EHA. La même réponse est planifiée du 27 au 30 avril 2022 pour les 2 098 ménages restants.

Pour les 1 539 ménages déplacés à Inekar, le PAM a démarré le 19 avril l’assistance alimentaire qui couvrira les prochains six mois. HCR et NRC se sont positionnés pour apporter une réponse en abris/BNA. Des réponses sont également en cours en termes de protection, de santé, d’éducation et de nutrition par l’UNICEF.

Accès humanitaire :

La dégradation de la situation sécuritaire a conduit à un rétrécissement de l’espace humanitaire qui a davantage compliqué la réponse humanitaire à Ménaka. Sauf Ménaka central, Tidermene et Inekar, toutes les autres localités de la région de Ménaka sont confrontées à des contraintes d’accès majeures notamment dans les zones situées au sud et sud-ouest du cercle de Ménaka (Araban, Tabankort, Akabar, Infoukaraitan) et dans le cercle d’Anderamboukane et ses alentours (Inchinane, Tagalalt, Tamalat, Ilikmane, Taloma, Intirikane, Tihachirt, Tin Afferane, Assarakayane).

Selon les informations disponibles, une limitation des mouvements serait imposée par les groupes armés aux populations, qui seraient dissuadées à se diriger vers d’autres destinations, pour éviter d’éventuelles représailles par des groupes rivaux. En même temps l’accès aux acteurs humanitaires ne serait pas garanti. Des négociations sont en cours entre les groupes armés et des représentants de la communauté locale afin de débloquer la situation et faciliter l’accès aux acteurs humanitaires et ainsi permettre de répondre aux besoins de la population.