Note sur la Situation Économique du Mali : Renforcer la Résilience en Période d’Incertitude - Renouveler le Contrat Social

La note sur la situation économique du Mali est un rapport annuel s’inscrivant dans le cadre du suivi de la situation macroéconomique du Mali. Elle vise à informer l’opinion publique et les partenaires techniques et financiers des récents développements économiques du pays, tels qu’analysés par la Banque mondiale, et formuler des recommandations pour une amélioration des performances socioéconomiques du pays. A chaque édition, le rapport analyse une thématique spécifique, choisie pour refléter les priorités et défis du moment. La thématique retenue pour l’édition de 2022 est motivée par la détérioration du contexte socio-sécuritaire depuis 2012 qui se manifeste par des effets adverses sur l’économie malienne et particulièrement la production agricole.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Après une récession économique en 2020, la reprise économique du Mali en 2021 a été plus faible que prévue initialement et la pauvreté a continué d’augmenter. Le PIB réel s’est contracté de 1,2 % en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, du changement institutionnel d’août 2020 et d’une campagne agricole médiocre. La reprise attendue en 2021 a été écourtée par une autre rupture institutionnelle en mai 2021, l’extension de la violence au centre du pays et les effets d’entraînement de la faible campagne agricole de 20202. Le PIB réel a augmenté de 3,1 % en 2021, soit juste au-dessus du taux de croissance démographique estimé à 3 %. En conséquence, le PIB par habitant a stagné en 2021 et le taux de pauvreté national est resté à 44,4 %, avec 50 000 personnes supplémentaires en situation d’extrême pauvreté.

La croissance en 2021 a été principalement soutenue par un rebond de la consommation et une expansion des services dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes et d’insécurité alimentaire qui s’intensifie. La consommation publique est restée soutenue en 2021, sous l’effet de la hausse de la masse salariale et de la prolongation en 2021 de plusieurs mesures fiscales de soutien, prévues dans le plan de riposte contre la COVID-19. La consommation privée a bénéficié des mêmes mesures fiscales et l’investissement privé a également montré des signes de résilience, notamment dans la construction résidentielle. La reprise des exportations de coton en 2021 a été compensée par une baisse des exportations d’or. Dans le même temps, les importations se sont redressées en 2021, parallèlement à la demande intérieure. Du côté de l’offre, la reprise a été tirée par les services, conformément à l’assouplissement des mesures d’endiguement contre la pandémie. L’industrie manufacturière a connu un rebond modeste. L’agriculture vivrière a continué son déclin en 2021, ajoutant aux pressions inflationnistes et contribuant à la crise actuelle d’insécurité alimentaire. En 2021, 1,3 million de personnes, ont atteint un niveau accru d’insécurité alimentaire aiguë représentant le plus haut niveau enregistré depuis 2015. L’inflation a atteint 3.9 % en 2021, poussée par les denrées alimentaires (5,2 %), en particulier les céréales (8,9 %).

Le déficit budgétaire a diminué mais est resté élevé en 2021 et la dette publique a continué d’augmenter. Le déficit budgétaire a diminué pour atteindre 4,7% en 2021 et a été contenu en partie à cause de l’accès limité aux financements concessionnels extérieurs en lien avec les ruptures institutionnelles intervenues depuis 2020, et en vertu des engagements des autorités dans le cadre du programme de Facilite Élargie de Crédit (FEC) du FMI. Les recettes et les dépenses ont augmenté de 1,2 % et 0.8% du PIB respectivement en 2021. Les recettes budgétaires ont été tirées par la hausse des impôts indirects, notamment les droits de douanes en rapport avec la reprise des importations, et la suppression progressive de plusieurs mesures d’allègement fiscal introduites en 2020 dans la cadre du plan de riposte contre la pandémie. Les dépenses ont également augmenté, principalement en raison de la hausse de la masse salariale pour atténuer les tensions sociales, de la poursuite des dépenses liées à la COVID-19 et de l’augmentation des dépenses fiscales pour contenir les prix des denrées alimentaires. Le déficit a été financé principalement par de nouvelles émissions de titres sur le marché régional, les sources de financement extérieures s’étant taries avec la réduction de l’aide des donateurs. Le stock de la dette publique totale du Mali a augmenté de 4.6 points de pourcentage du PIB pour atteindre 52 % du PIB à la fin de 2021. Plus de 80 % de la nouvelle dette a été contractée sur le marché régional. Le pays reste cependant exposé à un risque modéré de surendettement (AVD conjointe GBM-FMI, février 2021).

Le secteur bancaire est resté solide et le crédit à l’économie a continué de progresser en 2021. En septembre 2021, la part des prêts non performants (PNP) dans le total des prêts est restée inchangée à 10,4 % par rapport à 2020. Le secteur bancaire disposait de couverture de capital parmi les plus solides de la région de l’UEMOA et de ratios de liquidité globalement adéquats lorsque la pandémie a frappé, mais certaines poches de vulnérabilité ont été intensifiées par la pandémie. Les crédits à l’économie ont maintenu un taux de croissance de 4,3 % (4,4 % en 2020) et se sont concentrés sur les secteurs particulièrement touchés par la pandémie (en juin 2021, 45,3 % des prêts bancaires étaient destinés au commerce de détail et de gros, aux restaurants et aux hôtels).

Avec de lourdes sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA en place depuis janvier 2022, les perspectives économiques du Mali à l’horizon 2022 ont été revues à la baisse et sont soumises à des risques baissiers importants. Le report des élections initialement prévues en février 2022 dans la charte de transition, pour une période pouvant aller jusqu’à 5 ans a conduit la CEDEAO et l’UEMOA à réintroduire de nouvelles sanctions régionales le 9 janvier 2022, notamment la suspension des transactions commerciales à l’exception des produits de première nécessité (produits alimentaires, produits pharmaceutiques, produits pétroliers et électricité), la suspension des transactions financières, y compris l’accès au marché régional bancaire et des capitaux, le gel des actifs publics détenus auprès de la Banque centrale et des banques commerciales, et la suspension de l’assistance financière régionale, principalement de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) et de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). Fin mars 2022, aucun accord n’avait été trouvé entre le gouvernement de transition et la CEDEAO sur le calendrier des élections. Si les sanctions sont levées au début du deuxième trimestre de 2022, la croissance économique pourrait rester en territoire positif en 2022, avec une croissance du PIB réel d’environ 3 % - soit 2 points de pourcentage de moins que ce qui était prévu en l’absence de sanctions. Cependant, si les sanctions venaient à durer deux trimestres ou plus, l’économie malienne est susceptible de retomber en récession en 2022 et les perspectives à moyen terme seraient également compromises.

Le Mali fait face à une situation de fragilité, de conflit et de violence (FCV) accrue qui inflige des pertes croissantes à l’économie. Depuis 2012, la fréquence et la létalité des événements violents ont bondi. Le nombre de décès a été multiplié par près de quatre et le nombre d’événements violents par près de six. La violence s’est également étendue du nord aux régions centrales agricoles, en particulier Mopti et Ségou, et, plus récemment, aux principaux centres économiques de la région du sud. On estime que la crise a coûté l’équivalent de 23 % du PIB entre 2012 et 2018, principalement en raison de la baisse de confiance et des investissements privés perdus, estimés à 5,3 milliards de dollars, dont 3,2 milliards d’IDE. Du côté de l’offre, les services (notamment les télécommunications, le commerce et les services publics) ainsi que l’agriculture ont été les plus touchés par le conflit.

La fragilité, les conflits et la violence croissants ont un impact négatif sur les finances des collectivités locales et nuisent gravement à la prestation des services de base et aux infrastructures, mettant à mal les politiques de décentralisation. Les attaques armées ont eu pour effet de réduire les recettes publiques locales, parfois de manière prolongée. En conséquence, la prestation de services locaux a été gravement perturbée. Les attaques de divers groupes armés ont également causé des dommages aux infrastructures, entravant encore davantage l’accès aux services publics. Dans la région de Kidal, le taux de vaccination est tombé à moins de 1 %. La détérioration de l’éducation et des autres services de base a entraîné une réduction de dix points de pourcentage de la pauvreté multidimensionnelle au Mali.

Les politiques de développement au Mali telles que déclinées dans le Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD 2019-2023) doivent privilégier le traitement des causes profondes de la fragilité, des conflits et de la violence, notamment : (i) des lacunes dans la fourniture de services de base et la gouvernance qui ont érodé la confiance envers les institutions au fil des ans ; (ii) une concurrence mal régulée dans l’exploitation des ressources naturelles de plus en plus rares et soumises à une pression démographique ; (iii) des faiblesses importantes dans les secteurs de la sécurité et de la justice ; et (iv) une succession de conflits infranationaux non résolus qui perpétuent les cycles de violence. Pour s’attaquer à ces facteurs de conflit, il faut promouvoir une gestion plus inclusive des ressources naturelles, donner la priorité à la prévention des conflits en renforçant la présence positive de l’État dans les zones fragiles, accélérer le déploiement des institutions en dehors des capitales et renforcer les capacités locales, réduire la corruption et instaurer la confiance dans la relation État-citoyen.