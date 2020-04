Note orientation pour la protection de l’enfant pendant la pandémie de Coronavirus (COVID-19) Mars 2020 (version 1)

Depuis son apparition début décembre 2019 en Chine, la pandémie de coronavirus (CoViD19), une nouvelle forme de syndrome respiratoire aigu sévère, s'est propagée dans le monde entier avec une rapidité sans précédent. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie comme une urgence sanitaire internationale, suivie par la déclaration de la pandémie le 11 mars 2020, rendant obligatoire pour tous les pays de surveiller en permanence la situation et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de réponse.

Au Mali, les premiers cas de COVID-19 ont été déclarés le 25 mars 2020. Le risque d’une propagation rapide de la maladie est réel et très élevé, compte tenu de la transmission interhumaine de COVID-19.

Il est désormais évident que la pandémie de COVID-19 peut affecter la vie sociale et économique d'un pays en plus de l'impact sanitaire, d'où l'intérêt de la considérer comme une éventualité à haut degré de probabilité et surtout d'impact.

Le COVID-19 peut rapidement modifierle cadre de vie des enfants. Des mesures telles que la fermeture de écoles (en vigueur au Mali depuis le 18 mars), les restrictions des mouvements des populations et des rassemblements sociaux (limités à 50 personnes au Mali depuis le 18 mars), la suspension des activités récréatives, la mise en quarantaine des personnes (dont des enfants ou leurs parents) infectées ou à risque, perturbent les rythmes et le soutien social des enfants. Elles constituent également des facteurs de stress supplémentaires pour les parents et les personnes qui s’occupent d’enfants, qui devront peut-être chercher de nouvelles solutions de garde ou renoncer à aller travailler. La stigmatisation et la discrimination liée au COVID-19 peuvent exposer davantage les enfants à la violence et à la détresse psychologique. Des mesures de contrôle de la maladie qui ne tiennent pas compte des besoins spécifiques du genre et des vulnérabilités des femmes et des filles peuvent également accroître les risques pour leur protection et entraîner des stratégies d’adaptation négatives. Les enfants et les familles qui sont déjà vulnérables en raison de l’exclusion socioéconomique ou qui vivent dans des milieux surpeuplés sont particulièrement exposés.

Cette note vise à donner des orientations à tous les acteurs de protection de l’enfant au Mali quant aux mesures à prendre dans les programmes de protection de l’enfant face à la pandémie du COVID19. Le SCPE invite tous les acteurs de protection de l’enfant au Mali à veiller à l’application de mesures de prévention et lutte contre la propagation du COVID-19 conformément aux normes internationales, aux recommandations de l’OMS, et au plan national de préparation et réponse à l’épidémie (couvrant la période de mars à août 2020) et autres directives nationales. Par ailleurs des mesures doivent être prises pour prévenir et répondre aux risques de protection de l’enfant exacerbés dans le contexte de la pandémie.