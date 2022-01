Note d'information - Reprise des services aériens de la MINUSMA / Media Advisory - Resumption of MINUSMA air operations [EN/FR]

Scroll down for the English version

Bamako, le 20 janvier 2022 - À la faveur d’une série de discussions fructueuses avec les autorités maliennes, la MINUSMA reprend ses opérations aériennes. La Mission se félicite de l’esprit de coopération et de partenariat qui a présidé à ces discussions.

La MINUSMA réitère son engagement à continuer à appuyer le Mali dans les efforts déployés en vue de la restauration durable de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Elle réaffirme sa volonté de bâtir sur les acquis déjà capitalisés en termes de sécurisation des biens et des personnes, ainsi que sur les aspects liés aux dividendes de la paix, à la réconciliation et la cohésion sociale.

La MINUSMA reste engagée en faveur de la stabilisation du Mali.

Contexte :

Le Gouvernement de transition avait entrepris une réorganisation de son processus d’approbation des vols au Mali.

Dans l’attente de la finalisation de ces modalités, la MINUSMA a suspendu ses vols sur le territoire malien, à l’exception des évacuation médicales.

La MINUSMA utilise ses moyens aériens pour le transport de troupes, de personnels civils et de matériel, ainsi que pour ses opérations de sécurisation au sol au bénéfice des populations ou des Casques bleus. Ces moyens sont également mobilisés en appui aux partenaires maliens, notamment en ce qui concerne le transport et les évacuations médicales.

Media Advisory

Resumption of MINUSMA air operations

Bamako, 20 January 2022 - Following a series of fruitful discussions with the Malian authorities, MINUSMA is resuming its air operations. The Mission welcomes the spirit of cooperation and partnership that prevailed during these talks.

MINUSMA reiterates its commitment to continue to support Mali in its efforts to restore lasting peace, security and stability. It reaffirms its willingness to build on the gains already made in terms of securing goods and people, as well as on aspects related to the peace dividend, reconciliation and social cohesion.

MINUSMA remains committed to the stabilisation of Mali.

Background:

The Transitional Government had undertaken a reorganisation of its flight approval process in Mali. Pending the finalisation of these modalities, MINUSMA has suspended its flights within Mali, with the exception of medical evacuations.

MINUSMA uses its air assets to transport troops, civilian personnel and equipment, as well as for its ground security operations for the benefit of the population or Peacekeepers. These assets are also mobilised in support of Malian partners, particularly for transport and medical evacuations.