Note de plaidoyer en faveur d'une réponse coordonnée et mise à l'echelle de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cadre du COVID-19 au Mali

L’urgence sanitaire ne doit pas faire oublier que l’impact du COVID-19 est aussi socioéconomique et va aggraver la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une population malienne déjà extrêmement vulnérable face à de multiples chocs.

En 2020, une détérioration encore plus forte qu’anticipée de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui s’explique en partie par une dégradation rapide et continue de la situation sécuritaire dans le centre et le nord induisant des mouvements de populations.

L'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali n'a plus un caractère saisonnier et affecte une partie de la population toute l’année : les besoins n’ont jamais été aussi élevés depuis 2014.

Les estimations du Cadre Harmonisé de mars 2020 (pré-COVID) ont anticipé que les besoins devraient atteindre 5 millions de personnes pendant la période de soudure 2020 (juin-août) dont plus de 1.3 million en insécurité alimentaire sévère soit une augmentation de 107% par rapport à la période de soudure 20191 . La situation nutritionnelle demeure particulièrement préoccupante dans les régions du centre et du nord avec des prévalences de malnutrition aiguë globale dépassant ou frisant le seuil d'alerte de 10% et parfois dépassant le seuil d’urgence de 15% dans le cas de Ménaka.

L’intensification des conflits et des tensions communautaires et leur impact sur les communautés reste le principal moteur de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions du nord et du centre du Mali. Le nombre d’incidents de sécurité répertoriés au Mali est actuellement à un niveau extrêmement élevé. Cela a entraîné des mouvements importants de population ; le nombre de personnes déplacées internes (PDI) s’élevant désormais à 250,0002 . Par ailleurs, la dégradation de la situation sécuritaire au Niger et Burkina Faso voisins constitue également un facteur d’aggravation du contexte humanitaire au Mali, avec pour corollaire des mouvements mixtes de populations le long des frontières avec une intensification des problèmes de protection dans la région du Liptako Gourma.

Les communautés résidentes sont affectées par le conflit et les déplacements. Ainsi, une analyse par imagerie satellitaire effectuée par le PAM et le cluster sécurité alimentaire a montré une diminution des surfaces cultivées de 25% en 2019 comparée à la situation en 2017. L’insécurité entraine une détérioration importante des moyens d’existence en raison de l’accès difficile au marché et au champ ou de l’augmentation des extorsions sur les axes routiers, les vols de bétail, le pillage ou l’incendie des greniers et des récoltes ainsi que les taxes illégales imposées par les groupes armés, et de l’accès limité aux services de base, y compris l’eau, l’hygiène et l’assainissement et les services de santé, ce qui augmente le risque de malnutrition.