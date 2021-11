Note d’information : Formations dispensées sur l’action et les principes humanitaires, la coordination civilo-militaire et la protection

1 180 personnes formées par OCHA et des partenaires sur l’action et les principes humanitaires, la coordination civilo-militaire et la protection

996 hommes et 184 femmes, c’est le nombre de total de personnes, civils et porteurs d’armes qui ont bénéficié des formations sur l’action et les principes humanitaires, la coordination civilo-militaire et la protection depuis le début de l’année. Les formations ont eu lieu à Bamako et dans les régions Gao (Ansongo), de Ménaka, de Ségou (Niono), de Tombouctou (Diré, Goundam, Gourma Rharous, Niafunké) et de Bandiagara. Certaines sessions relatives aux inductions de nouveaux staffs de la MINUSMA se sont déroulées en ligne.

Les bénéficiaires civils étaient issus de la société civile dont des élus, des responsables religieux, les membres d’associations de jeunes et femmes, des communicateurs traditionnels. Il y avait également parmi les civils, des autorités administratives des agents des services techniques et des acteurs humanitaires. Quant aux porteurs d’armes, outre les éléments des forces armées maliennes et les militaires du G5 Sahel, les groupes signataires des Accords d’Alger, ont aussi été sensibilisés. Une formation qualifiante pour la fonction CMCoord de 4 jours et demi a été organisé à Bamako du 27 septembre au 1 octobre, avec 31 participants, ONG, ONU et Militaires.

Enfin, une session spécifique a été organisée à l’École de Maintien de la Paix (EMP) qui accueille des stagiaires civils et militaires.

Ces formations à Bamako et sur le terrain, ont été financées en grande partie par la Grande Bretagne à travers le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO).