Note d’information adressée à l’Equipe Humanitaire Pays: Situation de la protection et renforcement nécessaire du respect des normes de droits humains (juillet 2020)

Un environnement protecteur menacé

Le contexte de protection dans la région du centre et du nord du Mali, notamment dans la zone du LiptakoGourma, devenu l’épicentre de la crise, s’est considérablement dégradé depuis le début de l’année. Avec un total de 1,775 incidents documentés de janvier à juin 2020, cela équivaut presque au même nombre d’incidents collectés sur toute l’année 2019 (1,882 au total).

➔ Le Cluster Protection et les Sous-Clusters s’inquiètent des éléments suivants :

Une recrudescence des attaques de village dans le Centre du Mali avec une composante communautaire et des caractéristiques souvent identiques (perte en vies humaines, personnes disparues, niveau de violence élevé et ciblage délibéré des moyens de subsistance). On note 128 attaques et 35 menaces d’attaques de villages entre février et juin 2020, principalement dans les cercles de Bankass, Koro, Bandiagara. S’ensuit un cycle de représailles entre communautés et une tendance à cibler les mêmes villages. Une nouvelle dynamique de violences intra-communautaires signifiant un décalage des lignes de conflit, a également été observée dans la commune de Borko. Par ailleurs, la population civile subit des proférations de menaces (demande de payer la zakat, menace en cas de collaboration avec les forces de défense et de sécurité, obligation de souscrire à une idéologie) qui cause des déplacements forcés, réactifs ou préventifs. Entre février et juin 2020, 89 mouvements de population interne et transfrontalier ont été enregistrés.

Une augmentation des atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique (meurtre, assassinat, coups/blessures, mutilation). 352 atteintes au droit à la vie ont été enregistrées entre janvier et juin 2020, notamment dans les cercles de Bankass, Koro, Bandiagara et Douentza. 505 atteintes à l’intégrité physique/psychique ont été enregistrées dans la même période, avec un nette augmentation depuis le mois d’avril. En outre, le monitoring des six violations graves des droits de l’enfant (MRM) a documenté 47 cas de meurtres et mutilations : 31 enfants tués (18 garçons, 10 filles et 3 genre inconnu) et 16 mutilés (13 garçons et 3 filles) au premier trimestre 2020 (données provisoires). Ceci représente une nette augmentation par rapport au trimestre précédent (19 enfants tués ou mutilés).

Un nouveau schéma d’enlèvements et de disparitions forcées qui apparait comme une tactique plus fréquente dans les conflits intercommunautaires. 101 allégations de violations du type enlèvements/prise d’otage/disparitions forcés ont été enregistrées depuis le début de l’année. Cela constitue une augmentation nette comparée avec le premier semestre 2019, où seulement 63 enlèvements avaient été enregistrés. 90% des personnes affectées par les enlèvements sont des hommes et la majorité est rapportée dans les régions de Mopti (47%), de Ségou (27%) et de Tombouctou (15%). Le MRM note également une augmentation des enlèvements d’enfants, à savoir 12 enfants (6 garçons et 6 filles) pour le premier trimestre 2020, par rapport à 4 enfants pour le dernier trimestre de 2019. Les enlèvements d’enfant ont lieu principalement dans les régions de Gao (2), Tombouctou (4), Mopti (6).

Une augmentation des recrutements et utilisation forcé d’enfants par les forces et groupes armés. Selon les données fournies par le MRM, 159 cas d’enfants recrutés (130 garçons et 29 filles) ont été documentés au premier trimestre 2020, par rapport à 77 enfants pour le dernier trimestre de 2019. Les recrutements et utilisation d’enfants ont lieu particulièrement dans les régions de Gao (73), Ménaka (49), Kidal (20), Ségou (12), Tombouctou (4), Mopti (4).