Note d’information: 183 personnes formées sur le Genre dans l’Action Humanitaire, 21 décembre 2021

La crise humanitaire au Mali affecte différemment les femmes, les filles, les garçons et les hommes de tous âges, y compris les personnes ou groupes vulnérables, marginalisées ou à risques en raison leur statut et de leurs rôles différents dans la société. Améliorer l’efficacité de l’action humanitaire requiert une prise en compte des besoins et des intérêts, tout comme des ressources, des contraintes, des capacités et stratégies d’adaptation de ces derniers/ères.

Les résultats du sondage : "Evaluation des besoins et capacités des coordonnateurs, co facilitateurs, Points Focaux Genre des clusters, coordonnateurs de l’inter cluster (ICCN) ainsi que les représentants ICCN régionaux en formation Genre dans l’Action Humanitaire", conduit en juin 2021, ont révélé que 45% des personnes sondées ont des capacités bonnes en matière de Genre dans l’Action Humanitaire ; 20 % assez bonnes et 10% faibles. D’où la nécessité, de renforcer les capacités des acteurs humanitaires au Mali en Genre dans l’Action Humanitaire, et ce, dans le but de garantir des réponses humanitaires plus inclusives, efficaces, efficientes et responsabilisantes.

Grâce au financement d’OCHA et d’ONU Femmes Mali ainsi que de l’appui de la Conseillère Principale en Genre dans l'Action Humanitaire inter-agences au Mali et de la Coordination du Réseau des Points Focaux Genre des clusters (RPFGC), 183 personnes ont été formées sur le Genre dans l’Action Humanitaire. Plus de 500 candidatures avaient été reçues ce qui montre l’importance de la thématique par les acteurs humanitaires. Toutefois, en raison de fonds insuffisants et pour respecter les mesures barrières liées au coronavirus, 183 participant.e.s ont pris part à ces formations à Bamako et dans les régions (Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou). Parmi ce total, il y avait 70 femmes [38%] et 113 hommes [62%], travaillant pour des services étatiques, des organisations non gouvernementales nationales et internationales mais aussi pour un bailleur de réponse humanitaire.