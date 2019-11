Newsletter du Cluster Protection - Mali, #8 1-15 novembre 2019

Coordination

La réunion mensuelle du Cluster a eu lieu ce mercredi 13 novembre 2019 dans les locaux du HCR. A l’ordre du jour : (i) l’analyse de la situation de protection, (ii) le processus HPC 2020, (iii) la présentation de la Stratégie du Cluster Protection, (iv) la mise en place du groupe technique sur la documentation civile, et (v) la gestion de l’information. La coordination du Cluster Protection a présenté le PIN provisoire du Cluster Protection qui est de 2 508 543. Pour le HRP, une formation sera organisée ce mercreci 20 novembre par OCHA à l’attention des membres du Cluster Protection sur les modalités de la plateforme Project Module.

Le 06 novembre 2019, s’est tenue à Gao, la réunion mensuelle du Cluster Protection au cours de laquelle plusieurs points ont été discutés : la présentation de la synthèse de la stratégie nationale du Cluster Protection, les projets d’éducation aux risques liés aux mines et d’assistance aux victimes par les ONGs partenaires de MAG (Tassaght), le programme ENOUGH de Wildaf sur les VBG et la cohésion sociale, la situation de relocalisation des PDIs de Mopti à Gao et l’analyse de la situation de protection. Il ressort des discussions une recrudescence des violations des droits de l’homme principalement dans les régions de Gao et Menaka.