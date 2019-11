Newsletter du Cluster Protection - Mali, #7 15-31 Octobre 2019

Coordination

Le Cluster Protection a participé à la réunion mensuelle de la CMP le jeudi 17 octobre 2019 à la DNDS. L’ordre du jour a porté sur la situation des mouvements de population au Mali. A la date du 30 septembre 2019, on compte désormais 187 139 personnes déplacées internes, 561 606 personnes retournées et 74 205 personnes rapatriées. Le nouveau format de rapportage, qui intègre les commentaires des partenaires, permet de mieux présenter les besoins exprimés par les populations ainsi qu’une désagrégation plus détaillée au niveau de la localisation et des tranches d’age.

La version finale de la Stratégie du Cluster Protection 2020-2022 a été partagée avec les membres du Cluster et la communauté humanitaire au Mali.

Le document a été revu en raison de l’évolution du contexte depuis 2017 et des nouvelles priorités en matière de protection. Le monitoring de la situation de protection, la prévention des risques et la prise en charge holistique des victimes de violence font partie intégrante de la stratégie de même que le renforcement de l’environnement institutionnel et opérationnel de la protection. La Stratégie est accompagnée de :

•Une revue du cadre juridique international et national relatif à la protection;

•Une analyse des risques de protection effectuée au niveau régional;

•Un plan de mise en œuvre et de suivi de la Stratégie comprenant des activités et des indicateurs.

Les documents de la nouvelle Stratégie sont disponibles sur le site du Cluster Protection.

La Convention de Kampala a feté ce 23 octobre 2019 ses 10 ans d’existence. Le Cluster Protection s’est engagé à apporter le soutien technique nécessaire pour faire de la Convention de Kampala une réalité au Mali. De ce fait, un avant projet de loi nationale sur la protection et l’assistance des personnes déplacées internes a été proposé pour adoption à l’Assemblée Nationale.

Le comité technique sur les outils du Cluster Protection, qui a pour mission l’harmonisation des outils de travail du Cluster, a convenu du développement des outils relatifs aux Evaluations Rapides de Protection (ERP) de, même que l’élaboration d’un format de rapportage commun pour les ERP.