Newsletter du Cluster Protection - Mali, #13 (1 – 15 juillet 2020)

Documents clés

• OCHA, Les conséquences de l’insécurité sur les populations civiles suscitent de vives inquietudes dans le nord et le centre du pays, 10 juillet 2020, disponible ici

• OCHA, Aperçu des inondations dans les régions de Gao et Mopti, 21 juillet 2020, disponible ici

• Cluster Protection, Note d'information et de plaidoyer sur la protection – EHP, juillet 2020, disponible ici

• Cluster Protection, Compte rendu de la réunion mensuelle, juillet 2020, disponible ici

• Cluster Protection, Rapport de la réunion du Groupe Consultatif Stratégique, 2 juillet 2020, disponible ici

Coordination

Le 8 juillet, le Cluster Protection a tenu sa réunion mensuelle au cours de laquelle l’analyse de la situation de protection a fait état de 493 violations enregistrées par le système de monitoring de protection. Ce qui dénote une forte augmentation des violations par rapport aux mois de mars, avril et mai. Cette augmentation s’explique, entre autres, par l’amélioration des capacités des moniteurs à collecter plus facilement les incidents à travers les nouveaux outils de collecte des données introduit en février mais aussi, malheureusement, par la dégradation de la situation sécuritaire et la poursuite des conflits intercommunautaires. Les hommes sont les plus touchés par la violence. Néanmoins, un nombre plus important de femmes et d’enfants a été touchés ce mois-ci et le mois dernier comparativement au premier trimestre 2020.

Les données MRM signalent également une nette augmentation des violations graves des droits de l’enfant par rapport au trimestre précédent. Il s’agit du recrutement et utilisation des enfants (162 incidents touchant 159 enfants dont 130 garçons et 29 filles enregistrés) ; de meurtre et mutilation (47 cas dont 31 enfants tués) ; de viol et autres violences sexuelles (24 incidents touchant que des filles) ; d’enlèvement d’enfants (12 cas dont 6 garçons et 6 filles) et de déni d’accès humanitaire (58 incidents).

La réunion du Groupe Consultatif Stratégique du 2 juillet 2020, a été l’occasion de discuter sur la situation de protection dans les sites d’orpaillage découverts à Gao dans la commune de N’tillit et à Tombouctou dans les communes de Gossi et Inadiatafane, et particulierement les risques de protection pour les enfants.