Newsletter du Cluster Protection - Mali, #12 01-15 janvier 2020

Documents clés

Conseil de Securité des Nations unies, Situation au Mali, Rapport du Secrétaire général (S/2019/983), 30 décembre 2019 disponible ici

Refugiés International, La crise humanitaire du Mali : Surmilitarisée et occultée, Rapport, Décembre 2019 disponible ici

NRC, ACF et Oxfam , Sommet du G5 sur le Sahel : Les civils doivent être la priorité dans les discussions militaires, Communiqué, 10 janvier 2020, disponible ici

Coordination

La réunion de l’année 2020 du Cluster Protection a eu lieu le mercredi 08 janvier 2020 au HCR. L’agenda a concerné :

(i) l’analyse de la situation de protection du mois de décembre 2019 fait état de 115 incidents de protection enregistrés par le monitoring de protection dans les régions du nord et du centre. La situation reste critique à Mopti avec la présence de groupes armés et des mines artisanales. A Tombouctou, il y a une réprise de la criminalité suite à la fin des patrouilles des groupes armés signataires. L’environnement sécuritaire reste dégradé à Gao résultant de la cessation des activités des humanitaires dans certaines localités difficiles d’accès. Les membres du Cluster sont appelés à apporter une réponse aux besoins des populations déplacées de Wadchirif et de San suite aux ERPs; (ii) le processus HPC 2020 se poursuit avec la soumission du dernier draft du narratif HNO à l’EHP de même que le chapitre sectoriel du narratif HRP du Cluster à OCHA ; (iii) l'Unité de Protection des Victimes et des Témoins de la Cour Pénale Internationale (CPI) a présenté son projet d’assistance aux victimes mis en œuvre au Mali depuis juillet 2019 ; (iv) sur initiative de l’Ambassade britannique, les participants ont échangé sur la thématique terre, biens et propriété a l’issue de laquelle une séance de travail est organisé le 16 Janvier 2020 ; (v) Concernant la gestion de l’’information : La carte de présence opérationnelle des acteurs sera partagée mensuellement au su du flux d’information et un nouveau format sera bientôt envoyé aux membres sans changement majeur. Un nouvel organigramme du Cluster Protection est disponible sur le site du Cluster