Newsletter du Cluster Protection - Mali, #11 15 - 31 décembre 2019

Documents clés

Save The Children, Communiqué, 105 000 enfants au Mali déplacés par la violence, disponible ici

Cluster protection Gao, Rapport, Évaluation Rapide de Protection des PDIs à Wadichirif, disponible ici

AMSS, Rapport, Évaluation de la situation de protection des PDIs du cercle de San, disponible ici

Coordination

La première ébauche du narratif HRP a été soumise par le Cluster Protection en lien avec les objectifs sectoriels et la stratégie du Cluster. 2019 a été marqué par les déplacements de population, l’intensification des conflits armés et la recrudescence des violences intercommunautaires. Pour 2020, le Cluster cible 1 944 755 personnes composées des personnes déplacées, retournées, rapatriées et des membres de la communauté hôte. Les personnes ciblées par le Cluster Protection et les Sous-Clusters pour un paquet de services holistiques de protection incluent la prise en charge des cas de protection à hauteur de 25% du PIN. Par ailleurs, 100% des personnes dans le besoin de protection seront ciblées pour des activités de sensibilisation et de formation, de prévention des risques, de plaidoyer, de monitoring des violations, des incidents et de suivi du mouvement des populations. Le coût de la réponse de protection planifiée est de 49.3 M de USD.

La réunion inaugurale du groupe technique Documentation Civile et Identité Légale désormais actif est prévue pour le 10 janvier 2020 dans les locaux de la Direction Nationale de l’Etat Civil.