Newsletter du Cluster Protection - Mali, #07 (1-15 avril 2020)

Documents clés

CP, Compte-rendu de la réunion du GCS, 17 avril 2020, disponible ici et de la réunion mensuelle, 8 avril 2020, disponible ici

CP, Stratégie d'intervention - COVID19, disponible ici

OCHA, Suivi des financements humanitaires au 10 avril 2020, disponible ici

UNHCR, Communiqué de presse, 22eme anniversaire des Principes Directeurs sur le Déplacement Interne, disponible ici

Coordination

Le 8 avril, le Cluster Protection a tenu sa premiere réunion mensuelle en ligne au cours de laquelle des présentations ont été faites sur 1) l’analyse de la situation de protection en mars 2020; 2) les mesures et orientations du Cluster Protection face au COVID-19 ; 3) le mécanisme de redevabilité envers la population de NRC.

L’analyse de la situation de protection du mois de mars 2020 fait état de 423 incidents de protection enregistrés par le monitoring de protection dans les régions du nord et du centre contre 280 au mois de février. Cette analyse signale également que 22 alertes d’attaque de villages et 22 alertes de mouvement de population ont été enregistrées par le monitoring de protection. Les attaques de village sont enregistrées principalement dans les cercles de Koro, Bandiagara et Bankass dans la région de Mopti et entrainent des morts d’homme et des dégâts matériels (vol de bétails, récoltes brûlées). Une nouvelle tendance de violence intracommunautaire aurait été constatée au mois de mars avec l’attaque dans la commune de Borko, cercle de Bandiagara le 18 mars. Quant aux mouvements de population ils sont la conséquence des attaques de village, des menaces d’attaque et /ou pratiqué par la population comme une mesure préventive.

Les 3, 10 et 17 avril, le Groupe Consultatif Stratégique (GCS) du Cluster Protection s'est réuni en ligne pour faire le suivi des activités de protection liés au COVID-19 et affiner ses approches pour l’intégration de la protection dans les autres secteurs, notamme la santé et l’eau, l’hygiene et l’assainissement. La question des formations à distance, formation par vidéo, formations en ligne a été abordées par le GCS. Il a été jugé important de travailler au développement de matériel permettant les formations à distance. Au sujet des messages clés/ messages de sensibilisation, il a été recommandé à ce que le Cluster Protection travaille étroitement avec le Cluster Santé afin d’assurer la prise en compte des perspectives de protection. Il a également été décidé de travailler avec le Cluster Education pour ce qui concerne la communication et sensibilisation des enfants (par ex : boite a image, sensibilisation adaptée). Le GTLHAM continue à discuter/explorer les possibles adaptations des programmes d’éducation aux risques de mines et engins explosifs.