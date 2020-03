Newsletter du Cluster Protection - Mali, #05 (01-15 mars 2020)

Documents clés

Coordination

Le 11 mars 2020, le Cluster Protection a tenu sa réunion mensuelle au cours de laquelle l’analyse de la situation de protection a signalé une recrudescence des cas d’attaque contre les villages notamment dans les cercles de Koro et Bankass dans la région de Mopti. Un focus a été mis sur les réalisations et défis 2019 des Sous- Clusters et Groupes Thématiques du Cluster Protection. Ainsi en 2019, 1.115.677 personnes ont été sensibilisées/informées sur les violences basées sur le genre VBG (causes, conséquences, typologie d’abus), les services de prise en charge disponibles, la protection contre l’exploitation et l’abus sexuel et les textes juridiques nationaux et internationaux sur la protection des droits des femmes et des filles ainsi que les risques associés aux mariages forcés/précoces. 4617 cas de VBG ont été collectés par le GBVIMS dont 100% ont reçu une prise en charge psychosociale et 86% une prise en charge médicale.