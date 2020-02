Newsletter du Cluster Protection - Mali, #03 (01-15 février 2020)

Documents clés

• CP Mali, Compte-rendu de la réunion mensuelle, janvier 2020, disponible ici

• UNHCR, Carte sur la répartition des personnes rapatriées par région, décembre 2019, disponible ici

• OCHA, L’humanitaire au Mali: Action, Principes, Acteurs, Espace, Coordination, décembre 2019, disponible ici

• OCHA, Infographie sur les besoins humanitaires par secteurs en 2020, disponible ici Photo: Journée internationale pour la tolérance zéro face aux mutilations génitales féminines à Safo, 6 février 2020 (UNFPA)

Coordination

Du 11 au 13 février 2020, l’équipe de la coordination du Cluster Protection a tenu sa retraite annuelle afin d’assurer une meilleure coordination des activités du Cluster et dégager des mécanismes de travail harmonisé entre les différents groupes de coordination du Cluster Protection.

Cette retraite a été jumellée à la réunion mensuelle du CLuster du 12 février 2020 pour permettre aux coordinateurs régionaux du Cluster Protection (Gao, Mopti et Tombouctou) d’exposer au niveau national un des problèmes de protection réccurent dans leur région. Les thématiques de protection qui ont été présentées concernaient : (1) l’impact sur les communautés des atteintes à la sécurité et à la liberté des personnes dans la région de Gao; (2) la problématique de la Zakhat dans la région du Gourma et son implication en matière de déplacement de population (3) la question de l’accès et de la perception humanitaire dans les cercles de Koro et Bankass.