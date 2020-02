Newsletter du Cluster Protection - Mali, #02 (16 -31 janvier 2020)

Documents clés

• OCHA Mali, Situation humanitaire du Mali , Rapport, janvier 2020 disponible ici

• The Carter Center, Observateur indépendant sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, Rapport, janvier 2020, disponible ici

• UNICEF, Près de 5 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire dans le centre du Sahel cette année, Communiqué, janvier 2020, disponible ici

Coordination

Le jeudi 16 janvier 2020, la Coordination du Cluster Protection a tenu une séance de travail sur la thématique Logement, Terre et Propriété (LTP) sur recommandation de la réunion mensuelle du 08 janvier 2020 du Cluster. La séance de travail avait pour objectif de : (1) Discuter de la pertinence de la thématique au Mali, (2) Identifier les personnes ressources permettant d’établir un répertoire des rapports et études déjà disponibles sur le sujet ; (3) Entamer une cartographie des acteurs mettant en œuvre des projets sur cette thématique ; (4) Identifier des pistes d’amélioration pour une meilleure coordination entre les acteurs impliqués ; (5) Faire des recommandations au Cluster Protection sur la possibilité d’activer un groupe de travail à ce sujet. Les participants ont convenu des recommandations suivantes : (i) Elaboration de termes de référence pour le Comité Technique temporaire sur la thématique avec une dynamique intersectorielle entre le Cluster Protection et le Cluster Abri,(ii) Conduire l’évaluation de LTP et intégrer les angles techniques comme le nexus et la cohésion sociale, la sécurisation foncière pour les minorités dans les discussions, (iii) Produire un document stratégique sur la marche à suivre dans le secteur LTP d’ici le mois de mars 2020. Ce Comité Technique temporaire prendra en compte la participation de plusieurs organisations à savoir: les Groupes Thématique Cohésion Sociale au niveau régional, le Cluster Abris et le Cluster Protection. D’autres organisations sont appelées à le rejoindre.