Neuf nouveaux projets pour répondre aux besoins des femmes et jeunes d’Aguelhok

Ils sont précisément 586 habitants de la commune d’Aguelhok, région de Kidal, qui trouveront des activités génératrices de revenus. Issus de 24 groupes et associations professionnels, leurs activités ont été particulièrement affectées par l’insécurité dans cette zone. Avec neuf projets aussi divers que la savonnerie, la fabrique de produits cosmétiques ou encore le maraichage, la tapisserie et l’aviculture, la MINUSMA apportent de nouvelles opportunités d’autonomie par la création d’emploi pour ces femmes et ces jeunes.

Cet effort financier de plus de 130 millions de Francs CFA de la mission onusienne au Mali devrait permettre de réduire la violence communautaire et d’améliorer les conditions de vie des populations locales et particulièrement, celles des femmes. De fait, cette action d’envergure est avant tout destinée à donner un coup de fouet aux efforts en vue de promouvoir la paix dans la région de Kidal.

En recevant cet appui de la MINUSMA, s’exprimant au nom de ses consœurs, la présidente des Femmes d’Aguelhok, Tata Walet MOHAMED, a souligné que « cette initiative permettra de réduire la vulnérabilité des femmes. Mieux, ces activités leur garantiront un plein épanouissement au sein de la société ». Pour sa part, Maty Ag IKNANE, Porte-parole des jeunes d’Aguelhok a estimé que ces projets participeront « au renforcement des moyens d’existence des ménages les plus vulnérables. Avec l’aboutissement des projets des femmes, nous jeunes gardons espoir. Par ma voix, les jeunes de toute obédience confondue prennent l’engagement d’unir leurs forces pour la création de conditions propices à l’émergence ».

Conformément à son mandat, la MINUSMA met un accent particulier sur la réduction des tensions intercommunautaires dans les localités où elles surgissent, à travers des initiatives telles que l’appui à la fourniture de services de base, la formation professionnelle et le renforcement des capacités dans divers domaines. À cela s’ajoute des campagnes de sensibilisation des populations dans trois secteurs clairement identifiés : le projet sur la paix, la cohésion sociale et le soutien au processus de Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR).