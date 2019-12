A Mopti, les populations et la MINUSMA poursuivent leurs échanges

Le 17 décembre dernier, le Bureau de la Communication et de l’Information Publique de la Mission des Nations unies au Mali, a échangé avec les membres de l’Association des Jeunes Leaders de Mopti. La résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité mandatant la MINUSMA, ainsi que son rôle ont largement été débattus avec une équipe de la MINUSMA, composée du Commandant du Secteur Centre de la Force, les représentants du bureau des Droits de l’homme et de la protection, et celui de la Division des Affaires civiles.

« Certains villages dans la région de Mopti font l’objet d’attaques récurrentes par des éléments non identifiés. Que fait la MINUSMA pour arrêter ces genres de situations ? ». Une question posée par un des participants à laquelle le Commandant du secteur centre, le Général de brigade Sadou Maiga, a répondu en rappelant que « la sécurisation des populations relève avant tout des Forces de défense et de sécurité maliennes. La Force des Nations Unies vient en appui ». L’officier supérieur a ensuite expliqué qu’un plan de sécurisation a été élaboré et mise en œuvre par l’Etat du Mali, avec le soutien de la MINUSMA.

Plus de 200 jeunes, dont 50 femmes s’étaient donné rendez-vous au quartier Bamako-Coura à Sévaré, pour suivre le débat qui était facilité par Abdoul Salam Boncana Touré du bureau de la Communication Stratégique et de l’Information Publique. Deux heures durant, les participants ont eu la possibilité de discuter à bâtons rompus avec les représentants de la Mission et de leur poser, sans tabous, les questions auxquelles ils souhaitent des réponses. Celles-ci ont portées sur le terrorisme, les groupes armés opérant dans le centre du pays, ou encore sur les projets à impact rapide.

Le Chef du Quartier de Bamako-Coura, les leaders religieux, et plusieurs leaders d’associations de femmes et de jeunes ont donc été informés sur le mandat mais aussi sur le travail de la Mission des Nations unies au Mali, et particulièrement dans la région de Mopti.

Les femmes artisanes découvrent les activités de la MINUSMA

Plus de 300 femmes artisanes réunies plus tôt dans la matinée du 17 décembre au Village Artisanal de Mopti ont, elles-aussi été briefées sur le mandat de la MINUSMA. Le Représentant du Gouverneur de la Région de Mopti, la Cheffe du Bureau Régional de la MINUSMA, le Maire de la ville de Mopti, le Représentant de la Chambre des Métiers, ainsi que plusieurs leaders d’associations de femmes engagées de la région, étaient présents à cette session d’information et d’échange.