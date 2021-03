Mopti : Le lycée public de Youwarou électrifié et équipé avec l’appui de la MINUSMA

Le 4 mars, la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA à Mopti, Fatou THIAM, a officiellement remis aux autorités de Youwarou, le projet d’électrification solaire, d'équipement de l'administration et de fourniture de kits d'assainissement au lycée public dudit cercle.

« Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appui que la MINUSMA apporte aux autorités locales et nationales pour renforcer les services sociaux de base, et promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble », a déclaré Mme THIAM, à l’entame de son allocution prononcée au lycée de Youwarou.

À travers ce projet à impact rapide (QIP : quick impact project), la MINUSMA apporte donc sa contribution à l’amélioration des conditions d’apprentissage des 182 élèves dont 98 filles inscrits au lycée public de Youwarou. Par la même occasion, les sept membres du personnel administratif de l’établissement scolaire voient leur condition de travail s’améliorer.

La cérémonie de remise a débuté par l’entonnement de l’hymne national malien par les pionniers et les élèves réunis dans la cour du lycée, en présence de plus de deux cents personnes parmi lesquelles les autorités locales, les membres du corps enseignant et quelques parents. Y a également participé, le Gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abass DEMBELE, venu à Youwarou à bord d’un hélicoptère de la MINUSMA. Il était à la tête d’une délégation composée du Directeur de l’Académie d’Enseignement de Mopti, du Préfet du cercle de Youwarou, du Président du Conseil Régional de Mopti et des Directeurs régionaux respectifs des services étatiques déconcentrés de l’Hydraulique, de la Santé, et du développement social.

Encourager une éducation de qualité dans un cadre plus adapté

Ce projet à impact rapide que la MINUSMA a financé à plus de 25 millions de francs CFA a permis de procéder à l’électrification des bureaux de la direction du lycée, ainsi que les six salles de classe par le biais de 26 panneaux solaires de 250 W 24 V, accompagnés de systèmes appropriés de protection. Ce dispositif est soutenu par une vingtaine de batteries à gel, un convertisseur hybride, un régulateur et cinq onduleurs. Pour l’électrification du bâtiment de l’école et ses environs, 45 ampoules diverses sont utilisées dans un souci d’y renforcer la sécurité et favoriser la tenue de cours du soir.

Parmi les équipements dont l’administration scolaire a été dotée, l’on compte cinq ordinateurs avec leurs accessoires, une photocopieuse et un stock de papiers, un vidéoprojecteur, trois réfrigérateurs, une demi-douzaine de fontaine d’eau. À cet important lot de matériels s’ajoutent des kits d’assainissement destinés à maintenir un environnement salubre au sein de l’établissement.

Le projet a été mis en œuvre par l’Association pour le Développement de Youwarou (ADY) pendant un peu moins d’un mois et a aussi facilité l’achat de 35 dictionnaires de langues différentes au profit des élèves. Ainsi, la réalisation de ce projet impactera directement le rendement scolaire des élèves, en plus de faciliter le travail des responsables de l’établissement. « L’éducation est un droit fondamental des droits de l’homme et j’ose espérer que cette modeste contribution facilitera une éducation de qualité dans un cadre propice et plus adapté », a souhaité la Cheffe régionale de la MINUSMA dans le Centre.

Les autorités présentes ont unanimement salué cet appui de la MINUSMA qui donne « un nouveau souffle au lycée de Youwarou qui en avait bien besoin », a remercié une autorité communale.

Rencontre avec la société civile de Youwarou

Le Gouverneur, la Cheffe de Bureau de la MINUSMA et leurs délégations ont été reçues par les membres du Conseil communal, les chefs de villages des différentes communautés ainsi que des leaders religieux du cercle. Les élus locaux et les notabilités en ont profité pour faire part des défis auxquels ils sont confrontés.

Principalement, ils ont évoqué la défectuosité du système d’adduction d’eau potable, le déficit d’électrification dans la ville de Youwarou et les chefs-lieux des sept communes du cercle, le manque de moyens pour terminer les travaux de construction amorcés dans les centres de santé communautaires. Par ailleurs, ils ont aussi plaidé en faveur de la construction de six salles de classe additionnelles au niveau du lycée de Youwarou. De leur côté, les représentants locaux de la Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali (CAFO) et ceux des jeunes ont proposé l’idée de construire un complexe sportif et de rénover le centre multifonctionnel des femmes.

Lors de cette rencontre organisée en marge de la cérémonie de remise du projet QIP de la MINUSMA, les participants ont formulé une demande de soutien alimentaire au profit des populations démunies, ainsi qu’en aliments bétails pour aider les éleveurs dans le besoin. Cette requête a, en quelque sorte, trouvé écho auprès du Gouverneur de la région qui a distribué quatre tonnes de vivres destinées aux trois mille déplacés actuellement hébergés dans le cercle de Youwarou.