Mopti : la MINUSMA renforce le dialogue avec les Autorités Maliennes

La Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA à Mopti, Mme Fatou THIAM, a reçu le 18 décembre le colonel Sadio CAMARA, en visite dans la région, et après sa visite à Tombouctou. Le Ministre malien de la Défense et des anciens combattants a salué l’excellente collaboration entre la MINUSMA et les autorités maliennes dans la région, la représentante régionale de la MINUSMA a plaidé en faveur du renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité maliennes (FDSM) et de l’accélération du volet réinsertion dans le cadre du processus de Désarmement Démobilisation et Réinsertion (DDR) dans les régions du Centre.

Plusieurs sujets ont été abordés, comme l’appui de la MINUSMA à la mise en œuvre de l’Accord de paix, ainsi qu’au gouvernement de transition. Également évoqués, la situation humanitaire régionale ; la collaboration avec la Force conjointe du G5-Sahel ; le respect et la promotion des droits de l’homme, ainsi que la sécurisation des principaux axes routiers des régions du Centre. Présente à la rencontre, la Cheffe du Sous-Bureau de terrain d’OCHA, Mme Bavukahe GATHO, a succinctement présenté la situation humanitaire dans la région. Cette rencontre a réuni une trentaine de personnes, parmi lesquelles, le Chef d’Etat Major Général des Armées, le Général de Brigade Oumar DIARRA, le Commandant du secteur Centre de la MINUSMA, le Général de Brigade Saidou MAIGA, et le Commandant par intérim de l’UNPOL, Dieudonné HOUNSA, ainsi que des représentants de l’EUCAP-Sahel et l’EUTM.