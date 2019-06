A Mopti, la MINUSMA encourage le règlement des conflits par le dialogue et la cohésion sociale

Les 10, 15 et 16 juin derniers, le bureau de la Communication stratégique et de l’Information publique de la MINUSMA, à travers son unité de sensibilisation, Radio Mikado FM et avec l’appui de la Division des Affaires civiles de la Mission onusienne au Mali, a participé à une série de rencontres de sensibilisation sur la cohésion sociale et le vivre ensemble à Banguetaba, Bamako coura et ATTbougou, trois importants quartiers de Sévaré.

Ces rencontres ont été initiées, pour faire connaitre le rôle de la MINUSMA, son fonctionnement, mais aussi et surtout pour renforcer la cohésion sociale, entre les différentes communautés de la région de Mopti. Une initiative dont le but est de parvenir à une réduction des violences intercommunautaires.

C’est avec une minute de silence observée en mémoire des victimes des attaques successives qui ont lieu depuis des mois, qu’ont débuté chacune des rencontres.

Pour une meilleure implication des femmes et des jeunes dans l’apaisement des tensions entre communautés, les résolutions 1325 et 2250 qui parlent respectivement du rôle des femmes et de celui des jeunes dans la prévention et la résolution des conflits ont été expliquées, avec des exemples pratiques. « Je suis convaincue que ceux qui ont fait ces massacres par effets de la colère regrettent aujourd’hui ou regretteront plus tard car, nous sommes tous des frères et sœurs. Il est donc important que les femmes et les jeunes s’impliquent davantage dans la résolution de ces affrontements, afin de dissuader ses pairs à travers des sensibilisations à la radio et des focus groupes. » a déclaré Mme Traore Awa Koita, Présidente du réseau des femmes engagées de Mopti.

L’initiative a été saluée, par les centaines de participants des différents quartiers qui se sont mutuellement encouragées à adopter désormais des comportements de citoyens responsables, et à devenir des messagers de paix et, des vecteurs de cohésion social.

Pour certains participants, c’est la preuve que le développement de leur cadre de vie n’est pas seulement l’affaire d’une frange de la population, et surtout pas seulement des hommes. Il est donc nécessaire que dans une symbiose, chacun apporte sa pierre à l’édifice commun. Et toutes les bonnes initiatives dans ce sens sont les bienvenues.

Pour les participants à ces discussions, la MINUSMA dont ils saluent les efforts, doit davantage s’investir pour un bon accompagnement des initiatives des femmes et des jeunes pour le relèvement effectif de la région de Mopti et du retour de la stabilité.

Enfin, ils ont sollicité plus d’appui de la part de la MINUSMA pour atténuer les souffrances des populations, surtout celles des femmes et des enfants, qui sont de plus en plus les premières victimes du conflit multiforme que vit la région. Au cours des discussions, la Mission onusienne a été exhortée à amplifier sa médiation entre les groupes protagonistes.