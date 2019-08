A Mopti, la jeunesse et les femmes « Ensemble, pour réussir la paix »

Le 2 août 2019, à Mopti, quelques 500 personnes, en grande majorité des femmes du Groupement des Jeunes Leaders de Mopti ont envoyé le message « nous voulons la paix » à toute la population de leur région. Grâce à l’appui de la Division des Affaires Civiles de la MINUSMA, la journée de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble organisée ce jour-là dans l’enceinte du Stade Barema Bocoum a marqué une étape significative dans les efforts visant à promouvoir la paix et la sécurité dans cette partie du Mali où règne une insécurité grandissante dernièrement.

Revêtus de tee-shirts de différentes couleurs de la Mission onusienne au Mali, sur lesquels on pouvait lire « ensemble, réussir la paix », le Groupement des Jeunes Leaders de Mopti s’est retrouvé pour témoigner de sa volonté partagée de retrouver le chemin du dialogue et de la paix.

La MINUSMA y était représentée par M. Brou Djekou, chargé de la Section Stabilisation et Relèvement. Il a souligné l'importance cruciale que revêt l'implication active des femmes et des jeunes dans le processus de paix, avant de conclure : « Mon vœu le plus cher est que nous assistions le plus rapidement possible à un retour durable de la paix au Mali ».

Mme Agaïsha Maïga, membre du Groupement des Jeunes Leaders de Mopti, mène des campagnes de sensibilisation et d’information à une culture de paix dans sa juridiction. Elle a exprimé sa satisfaction des progrès considérables réalisés par les femmes dans la promotion de la culture de paix. Néanmoins, elle a noté que « le renforcement du rôle de la femme dans le processus de consolidation de la paix reste encore un grand défi à relever dans notre pays ».

Le représentant du Maire de la ville de Mopti, M. Albasa Maïga, a exprimé toute sa satisfaction de « voir toutes les femmes et tous les hommes ensemble pour soutenir le processus de paix dans notre pays ». « Ils veulent la paix, rien que la paix », a-t-il ajouté. Il a également exprimé son appréciation en ce qui concerne le travail fait par la MINUSMA : celui d’accompagner et de soutenir toutes les initiatives visant le retour à la paix au Mali.

Située au centre du Mali, la région de Mopti est régulièrement le théâtre d’affrontements intercommunautaires faisant des victimes dans la population civile. C’est ainsi qu’en approuvant à l’unanimité la résolution 2480 (2019) en juin 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a fait de la protection des civils dans cette partie du pays une de ses priorités.