Mobilités au Mali, Infographies des mobilités, Septembre 2019

INTRODUCTION

Ce rapport est composé d’un ensemble d’infographies et de cartes introduisant les différents phénomènes et tendances migratoires au Mali. Il dévoile les différents mouvements de populations recensés depuis, vers et au sein du territoire malien et dresse le profil des populations en mouvements.

Parmi les types de mobilités traitées dans ce document se trouvent les mouvements économiques internes ou vers l’étranger, les transhumances, et les déplacements internes forcés. Souvent, ces différentes mobilités se croisent et s’imbriquent. Ce rapport tente de mettre en lumière les liens entre les différentes dynamiques migratoires (par exemple entre la migration vers les sites d’orpaillage et la migration vers le Nord du Mali).

Ce rapport est le résultat d’une compilation de diverses bases de données et rapports provenant de différentes sources d’information qui sont indiquées dans chacune des pages dans l’encadré « Détails et Sources ». Certaines informations et certains tracés sont également tirés de discussions avec des informateurs clés.