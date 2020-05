MMC Afrique de l’Ouest Snapshot 4Mi COVID-19 – 13 mai 2020 – Impact du COVID-19 sur les réfugiés et migrants en Afrique de l’Ouest

La pandémie actuelle de maladie à coronavirus (COVID-19) a eu des répercussions importantes sur la mobilité en Afrique de l’Ouest. Ce snapshot est le premier d’une série qui documente ce phénomène grâce à une version adaptée de la collecte habituelle de données 4Mi du MMC effectuée au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L’objectif est de présenter les effets du COVID-19 sur les personnes en déplacement dans la région, en donnant un aperçu de leurs profils, de la sensibilisation et de la perception des risques liés au coronavirus, de l’accès aux soins de santé, de l’assistance reçue et nécessaire, des impacts sur leur vie quotidienne et des effets sur leur parcours migratoire.

Messages clés et recommandations

• Le virus a eu un impact sur la vie et/ou le voyage de 97 % des personnes interrogées.

• Alors que 90 % des personnes interrogées ont exprimé leur inquiétude de contracter le virus, seulement 50 % ont déclaré qu’elles pourraient avoir accès à des soins de santé si elles présentaient des symptômes.

• 86 % des personnes interrogées ont eu besoin d’une assistance supplémentaire depuis le début de la pandémie, mais seulement 21 % ont déclaré avoir reçu une aide supplémentaire.

• Les impacts sur la migration les plus fréquemment cités sont la difficulté accrue à traverser les frontières et la difficulté à se déplacer à l’intérieur des pays (mentionnées respectivement par 65 % et 45 % des répondants). Les associations de migrants étant fermées ou partiellement fermées dans certaines villes de transit comme Bamako, les migrants et les réfugiés se retrouvent dans une situation encore plus précaire. Certaines personnes interrogées par le 4Mi déclarent dormir dans des gares où elles disent être exposées à des risques d’abus.1 Cette situation peut également conduire les personnes bloquées en transit à emprunter des itinéraires irréguliers plus dangereux pour poursuivre leur voyage. Les programmes de réponse devraient tenir compte de la vulnérabilité accrue des personnes qui ne peuvent pas poursuivre leur voyage comme prévu, y compris leurs besoins fondamentaux (logement/abris, nourriture et eau).

• Les interventions monétaires semblent particulièrement pertinentes étant donné l’accès réduit au travail, le besoin de fonds pour accéder aux services de santé et l’accent mis par les répondants sur l’argent en espèces comme un domaine d’assistance supplémentaire.

• Les migrants et les réfugiés ont besoin d’informations sur les lieux d’accès aux soins de santé, mais aussi d’être rassurés sur le fait qu’ils ne seront pas arrêtés ou expulsés en s’y rendant. Les informations devraient être diffusées par des canaux auxquels ils font confiance (le snapshot 4Mi sur l’accès aux informations suggère que les principaux canaux de confiance sont : les amis et la famille, les médias sociaux et la radio).

• Des variations intéressantes ont été observées par pays dans diverses catégories ; il sera important d’adapter les réponses programmatiques au COVID-19 en conséquence.