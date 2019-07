Michel Hamala Sidibé au président du HCIM : « A travers votre faîtière, on voit que le Mali est un pays de partage »

Le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé a présidé, le dimanche 14 juillet 2019, au Centre Mabilé de Sogoniko, la cérémonie de lancement de l'opération d’appui aux déplacés du Centre du Haut conseil islamique du Mali (HCIM).

En plus des sinistrés des pluies diluviennes, du 16 mai 2019 à Bamako, le Centre Mabilé de Sogoniko, commune VI du district, abrite les déplacés de la crise du centre. Ces derniers ont reçu en cette circonstance 2,5 tonnes de riz, 2,5 tonnes de mil, 160 litres d’huile, et des habits. C’était lors de la cérémonie de lancement de l’opération d’appui aux déplacés internes suite à l’insécurité persistante au centre du pays.

Selon le président du haut conseil islamique du Mali (HCIM), Chérif Ousmane Madane Haïdara, sa structure a voulu, à travers ce geste de solidarité, apporter son soutien aux déplacés sans aucune considération religieuse et ethnique avant d'ajouter que l'opération se poursuivra dans les jours à venir sur les autres sites de déplacés à Bamako et dans la région de Mopti. Pour la suite de l’opération 24 autres tonnes de céréales (mil et riz) seront distribuées qui, ajouté au don d’hier, coûteront à la faîtière des associations islamiques environ 15 millions de francs CFA.

Le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé a, au nom du gouvernement et du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, remercié le Haut conseil islamique du Mali pour cette initiative. A ses dires, la faîtière des musulmans du Mali vient de montrer qu'elle œuvre pour une société basée sur la solidarité. « Votre geste de solidarité, en plus de prouver que l'islam est une religion de paix, de tolérance et de solidarité, montre votre engagement à accompagner le gouvernement dans la résolution de cette crise. A travers votre faîtière, on voit que le Mali est un pays de partage », a salué le ministre Sidibé qui a réaffirmé la disponibilité de son département à accompagner toutes les bonnes volontés dans le cadre de la solidarité envers les sinistrés et les déplacés du centre.

Abdrahamane Diamouténé