Message publié à l’occasion du 100ème jour avant la journée internationale de la paix - 13 Juin 2022

Chaque année, le 21 septembre, l’ONU invite tous les peuples à déposer les armes et à réaffirmer leur volonté de vivre en harmonie les uns avec les autres.

À 100 jours de la prochaine Journée internationale de la paix, cette aspiration commune est plus que jamais d’actualité.

Le thème de cette année est « Mettre fin au racisme. Bâtir la paix ». Le racisme gangrène les sociétés, normalise la discrimination et alimente la violence. Nous devons le combattre en luttant contre les discours haineux, en favorisant le dialogue et en nous attaquant aux causes profondes des inégalités.

Durant les 100 prochains jours et au-delà, œuvrons à la protection des droits humains de toutes et de tous et à la construction de sociétés pacifiques et inclusives. Ensemble, nous pouvons contribuer à l’avènement d’un monde exempt de racisme et de discrimination raciale.