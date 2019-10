Manifestations à Sévaré : la MINUSMA appelle au calme et à la retenue

Bamako, le 12 octobre 2019 - Depuis quelques jours, un certain nombre d’amalgames savamment entretenus tendent à détourner la MINUSMA de sa mission telle qu’elle est définie dans la résolution 2480 (2019) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Ainsi, des manifestations organisées par la Plateforme Fasso Ko, censées être pacifiques, se déroulent à Sevaré depuis quelques jours, mais ont dégénéré aujourd’hui en ciblant plusieurs dizaines de containers de stockage de la MINUSMA situés à l’extérieur du camp. Les manifestants ont également dérobé du matériel logistique et de construction. D’autres se sont mis en danger aux alentours de citernes de carburant qui, heureusement n’ont pas explosé malgré la proximité d’un camion qui a été brûlé.

La MINUSMA respecte la liberté d’expression et la tenue de manifestations pacifiques. Bien que la sécurité du camp n’ait pas été impactée, ces actes de vandalisme sont totalement inacceptables et indignes.

Conformément à son Mandat, la Mission se doit de défendre ses installations et son personnel.

La MINUSMA condamne vigoureusement de tels actes qui ne peuvent être tolérés, et appelle la population au calme et à la retenue.

Déployée récemment dans le centre du pays, la MINUSMA, qui surmonte d’importants défis et paie un très lourd tribut au Mali, reste résolument engagée aux côtés des Forces de défense et de sécurité maliennes pour améliorer la situation sécuritaire et la protection des populations dans la région.

La MINUSMA est depuis 2013 aux côtés des autorités maliennes et de tous les maliens à œuvrer pour un retour définitif de la paix et de la Stabilité au Mali.