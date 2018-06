Mali: Tableau de bord humanitaire (mai 2018)

APERÇU DE LA SITUATION

La situation sécuritaire dans le nord et le centre du pays se dégrade de plus en plus avec un nombre croissant d’incidents affectant les civils. Les affrontements entre groupes armés ainsi que les conflits et tensions intercommunautaires continuent d'entrainer des déplacements de population. Quelque 200 000 personnes sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur du pays ou réfugiées dans les pays voisins. De plus, l'insécurité affecte négativement les moyens de subsistance des ménages et limite leur accès aux services sociaux de base. La population susceptible d'être touchée par l'insécurité alimentaire durant la période de soudure (juin à septembre) est estimée à 4,3 millions de personnes, soit une augmentation de plus de 500 000 personnes par rapport à la même période en 2017. Le taux de malnutrition aiguë sévère (MAS) de 2,6% reste critique dans le pays. Il se situe audessus du seuil d’urgence de 2%.