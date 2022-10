Mali : Tableau de bord accès humanitaire (Août 2022)

Faits saillants

Des travailleurs humanitaires ont été victimes de cas de braquages à leur domicile et en cours de mission à Ménaka, de contrôles irréguliers et d’actes d’intimidation par des acteurs armés, ainsi que de cas de vols. Au total 17 incidents ont impacté les travailleurs humanitaires contre 9 incidents rapportés le mois précédent. Cependant même si l’environnement sécuritaire se trouve de plus en plus dégradé, ces incidents ne semblent pas cibler particulièrement l’action humanitaire.

La pression des groupes armés sur les populations civiles notamment dans les cercles de Inékar, Tidermène, de Ménaka et dans les villages de Tin-Tafagat Bangou et Majibou dans le cercle de Gao, résultent en de mouvements forcés de populations. 300 ménages déplacés de Tin-Tafagat Bangou et Majibou vers Gao suite à l’ultimatum lancé par les groupes armés.

A ce jour Ménaka enregistre 29.508 PDI.

Un accord entre les communautés locales et les groupes armés conclut le 30 août a amené à la fin de la restriction de mouvements imposée sur la route nationale RN16 à la hauteur de Boni, dans la région de Douentza, depuis le 25 mai. La fin de la restriction permet le passage entre Douentza et Hombori et par conséquent la reprise de transports vers la région de Gao. Cette restriction posait des conséquences néfastes sur la réponse humanitaire notamment la relocalisation de certaines ONGs en dehors de Boni, de l’accès limité de la population aux services sociaux et des répercussions sur l’approvisionnement en produits de première nécessité des régions du Nord.