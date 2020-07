Mali suivi de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) dans le contexte de la pandémie du Covid-19 - Numéro 3 | Juin 2020

1 SITUATION DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 AU MALI

À la date du 30 juin 2020, le cumul des cas confirmés depuis le début de l’épidémie du COVID-19 au Mali était de 2,181 cas dont 1474 personnes déclarées guéries1 . Le nombre de décès sur la même période était de 116, soit une létalité de 5.3%. Le pays comptait aussi 5,189 cas suspects et 8,660 cas contact dont 2,534 faisaient l’objet d’un suivi.

En l’espace d’un mois, le nombre de cas confirmé de COVID19 ainsi que le nombre de décès ont presque triplé dans le pays. Au total, 36 sur les 75 districts sanitaires - répartis à travers neuf des onze régions du pays - étaient touchés : le district de Bamako concentrant près de la moitié (47,2%) des cas confirmés, suivi des régions de Tombouctou (23.4%), de Mopti (10.2%) et de Koulikoro (7.2%). Les régions de Tombouctou et de Mopti étant désormais les nouveaux foyers d’expansion de l’épidémie.

La situation épidémiologique continue d’évoluer au Mali et le défi reste l’adoption et le respect des mesures barrières qui peinent à se réaliser. Les résultats mVAM du mois de juin 2020 montrent d’ailleurs un relâchement dans l’adoption effective des mesures barrière et du suivi des directives des autorités administratives/sanitaires, à la suite de la levée de certaines mesures de restrictions2 prises par le Gouvernement. Seul près d’un cinquième (24%) des ménages s’y conforment - soit une baisse de 5% par rapport à mai 2020 alors que l’expansion de la pandémie se poursuit.

2 SITUATION SÉCURITAIRE

À la date du 30 juin 2020, 111 incidents sécuritaires ont été recensés pour le mois de juin 2020 et ayant causé 185 décès. Les régions de Mopti et de Gao sont les plus touchées par cette insécurité. La tendance de l’insécurité est à la hausse depuis le début de l’année avec 87 incidents répertoriés en janvier 2020 contre 111 en juin 2020.

3 MÉTHODOLOGIE

L’approche méthodologique aussi bien adaptive qu’évolutive a associé des techniques mixtes prenant à la fois en compte les aspects aussi bien qualitatifs que quantitatifs. L’échantillon de cette enquête mVAM dérive de l’échantillon aléatoire stratifié à 2 degrés des enquêtes ENSAN qui ont la Section d’énumération (SE) - ou aire statistique de localisation géographique - pour unité primaire de sondage et le ménage comme unité secondaire.

La base de sondage mVAM étant constitué de la liste des 58,219 numéros de téléphones valides des ménages et commerçants acceptant d’être recontactés à la suite des 9 cycles d’enquêtes ENSAN conduits entre 2016 et 2020, des enquêtes de suivi postdistribution réalisées par le PAM et ses partenaires.

Les résultats présentés dans ce bulletin sont fondés sur une triangulation des informations issues :

• De l’analyse des données collectées par téléphone dans le cadre de l’enquête mVAM3 , sur un échantillon de 838 ménages et 135 commerçants répartis à travers tout le pays - sur la période allant du 1 au 29 juin pour les ménages et les commerçants.

• Des systèmes de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui inclut le système d’information des marchés, par le SAP, l’OMA, le PAM, la FAO, le FEWS NET et les Clusters Sécurité Alimentaire et Nutrition.