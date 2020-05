Mali suivi de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) dans le contexte de la pandémie du Covid-19 - Numéro 1 | Avril 2020

1 SITUATION DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 AU MALI

À la date du 30 avril 2020, le cumul des cas confirmés depuis le début de l’épidémie du COVID-19 au Mali était de 490 cas dont 135 personnes déclarées guéries. Le nombre de décès sur la même période était de 26, soit une létalité de 5.30%.

Le pays comptait aussi 2,153 cas suspects et 4,839 cas contact dont 2,460 faisaient l’objet d’un suivi..

Au total, 19 districts sanitaires - répartis à travers huit des onze régions du pays - étaient touchés : le district de Bamako concentrant quatre cinquièmes (79.2%) des cas confirmés, suivi de la région de Koulikoro (10.4%).

Cette situation épidémiologique continue d’évoluer au Mali et le défi reste la prise au sérieux de cette pandémie par les différentes couches de la population, d’autant plus que les résultat mVAM montre que seul près d’un quart (23%) des ménages ont effectivement adopté les mesures barrières et suivent les directives y afférentes des autorités administratives/sanitaires, ce qui est faible au regard du degré d’expansion de la pandémie.

MÉTHODOLOGIE

L’approche méthodologique aussi bien adaptive qu’évolutive a associé des techniques mixtes prenant à la fois en compte les aspects aussi bien qualitatifs que quantitatifs. L’échantillon de cette enquête mVAM dérive de l’échantillon aléatoire stratifié à 2 degrés des enquêtes ENSAN qui ont la Section d’énumération (SE) - ou aire statistique de localisation géographique - pour unité primaire de sondage et le ménage comme unité secondaire.

La base de sondage mVAM étant constitué de la liste des 58,219 numéros de téléphones valides des ménages et commerçants acceptant d’être recontactés à la suite des 9 rounds d’enquêtes ENSAN conduit entre 2016 à 2020, des enquêtes de suivi post-distribution (PDM Outcomes & Process) ou d’autres activités (mPDM FFA, Nutrition, postciblage et assistance alimentaire inconditionnelle) du PAM et de ses partenaires. Les résultats présentés dans ce bulletin sont basés sur une triangulation des informations issues :

• De l’analyse des données collectées par téléphone dans le cadre de l’enquête mVAM2 , sur la période allant du 17 avril au 05 mai 2020, sur un échantillon de 972 ménages et 291 commerçants répartis à travers tout le pays.

• Des systèmes de suivi de la SAN (y inclus les prix/marchés) par le SAP, l’OMA, le PAM, la FAO, le FEWS NET et les Clusters Sécurité Alimentaire et Nutrition.

