Mali : Stratégie du Cluster Abris et NFIs 2019

Stratégie du Cluster Abris et NFIs :

Le contexte du Mali se focalise dans les régions à fortes concentrations de PoC avec une priorisation de Régions de Gao, Mopti, Tombouctou et Ségou

Les besoins vitaux du processus d’hébergement des personnes déplacées (PDIs), rapatriés et réfugiés constituent une priorité d’une importance capitale au Mali. Avec les déplacements géométriques en lien aux conflits intercommunautaires, les groupes armés, les problèmes fonciers et à l'absence de solutions durables, leur situation d’intégration ne devrait pas s'améliorer dans un proche avenir. Plus particulièrement les familles les plus vulnérables continueront à vivre à l’air libre et dans des abris aux conditions de vies précaires, non conformes aux normes, distants des autres services de base. En de faible capacité de réponse et des coûts de location élevés, les familles partagent souvent des logements surpeuplés et restreignent les espaces de vie privée des femmes et des filles. Les familles les plus vulnérables sauraient être obligées de s'installer dans des sites informels et non propices où les possibilités d'hébergement ne sont pas suffisantes et où les conditions sont mauvaises. Rien que la région de Mopti regroupe plus 30,000 PDIs installés dans des zones irrégulières et chez les familles d’accueil dont leur vulnérabilité continue d’augmenter. Les villes de régions accueillent plus de 80% des personnes déplacées internes, ce qui accentue encore la pression exercée sur des infrastructures et des services surchargés et accroît la concurrence pour les ressources entre les communautés d’origine et les communautés d’accueil.

Priorités du Cluster :

Le Cluster se focalisera en priorité sur les familles vulnérables, y compris les ménages dirigés par de femmes directement touchées par de nouvelles urgences, notamment les PDIs et rapatriés, celles qui risquent l'expulsion forcée et celles qui vivent dans des espaces ouverts des zones accessibles et difficiles d'accès seront ciblées pour les abris d'urgence et d’assistance en NFIs pour assurer leur sécurité personnelle contre les intempéries, la vie privée, la dignité et atténuer les risques de protection et de santé. La réponse devrait être fournie dans un délai de soixante-douze heures à trois mois après le déplacement et le retour, en raison de plusieurs facteurs, notamment des contraintes d'accès pour atteindre la population touchée dans les meilleurs délais ;

Secundo, le Cluster soutiendra l'amélioration des conditions des habitations existantes pour les familles à vulnérabilité prolongée (PDIs et Rapatriés) qui vivent dans des conditions de logement précaires ou médiocres. Selon les besoins, les nouveaux déplacés ou les rapatriés pourraient bénéficier de ce type d'assistance. Un soutien similaire sera fourni aux familles d’accueil extrêmement vulnérables dans les zones de déplacement et de retour importantes ;

Les PDI et Rapatriés à vulnérabilité élastique bénéficiant d'une protection garantie recevront une aide pour la construction d'abris de transition afin d'améliorer leur vie privée, leur bien-être psychologique, leur sécurité, ainsi que leurs besoins à moyen terme, dans l'attente de solutions durables ;

En période de soudure, les familles les plus vulnérables, y compris les personnes déplacées, les rapatriés et les familles d’accueil ayant des besoins criants et en l’absence de mécanismes d’adaptation pour faire face aux rudes conditions hivernales seront prioritaires pour l’aide afin de contrecarrer les chocs.

Priorités stratégiques :

Les prérogatives stratégiques du Cluster seront canalisées à l’obtention de résultats et l’atteinte des indicateurs spécifiques à la protection grâce à l’intégration de questions transversales liées à la protection, au genre, à l’âge, au handicap et à la rédévablité envers les personnes affectées :