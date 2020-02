Mali - Sous-cluster Protection de l'Enfant: Résultats 2019

Situation 2019

407’000 enfants en besoin de protection

120’000 enfants ciblés par la protection

23 cercles prioritaires dans 5 régions

21 organisations membres

81% de gap financier pour la réponse en protection de l’enfant

Le Sous-Cluster Protection de l’Enfant (SCPE) a été activé au Mali en avril 2012 pour assurer la coordination des interventions de protection de l’enfant en situation d’urgence et de répondre aux besoins de protection des enfants affectés par les conflits et les catastrophes naturelles. Le délitement des structures étatiques et les conflits dans les localités du nord du pays, la présence de groupes présumés terroristes, l’intensification et l’expression de la crise nutritionnelle et alimentaire ont été des facteurs déclencheurs de l’activation du SCPE au Mali. En 2019, la situation sécuritaire est demeurée instable et imprévisible surtout dans les régions du nord et du centre.

En 2019, les 21 organisations membres du SCPE sont intervenues principalement au nord et au centre du Mali selon la présence opérationnelle illustrée ci-dessous avec un paquet de services comprenant la prise en charge holistique et le renforcement de l’environnement protecteur de l’enfant.