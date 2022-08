Mali : Région de Gao Flash Update #1 : Situation humanitaire à Tessit – 9 août 2022

Faits saillants

Attaque du camp des Forces armées maliennes (FAMa) à Tessit par des hommes armés non identifiés ;

Violents affrontements ayant fait de nombreux morts et de dégâts matériels selon de sources locales ;

Enlèvement suivi de l’exécution de trois civils (deux élus communaux et un chef de fraction) ;

Recoupements difficiles des informations en raison de l’absence de réseau téléphonique dans la zone.

Aperçu de la situation

La commune de Tessit fait partie du cercle d’Ansongo (région de Gao). Sa population estimée à près de 21 000 habitants selon des données de 2021 de la Direction nationale de la population. Cette commune est située au cœur de la zone des trois frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Son accès reste très difficile du fait de la présence d’hommes mais aussi de la non fonctionnalité du bac servant à la traversée du fleuve à Léléhoye. Plusieurs tentatives de réparations de cette machine utilisée pour traverser un cours d’eau, ont échoué à cause des menaces des groupes armés de s’en prendre aux mécaniciens.

L’attaque du 7 août pourrait entrainer des déplacements des populations vers les zones considérées comme sécurisées. Mais pour le moment selon les informations des leaders de Tessit à Gao, les populations sont toujours sur place. En février dernier, des incursions de groupes armés ont poussé des centaines des ménages à fuir pour s’installer sur quatre sites (Annoura, Bawa, Edang et Kadji) à la périphérie de Gao mais aussi dans le village de Tessit et ce, en raison de la présence des FAMa. En mars 2022, les équipes RRM/ NRC ont réussi à mener des évaluations multisectorielles rapides à Tessit en coordination avec OCHA et les FAMa. À la suite de cette évaluation, avec la participation du Service local du développement social, une assistance en kits NFI et vivres plus kit Covid 19 a été apportée à 315 ménages déplacés pour un total de 1630 personnes dans la commune de Tessit, cercle d’Ansongo et région de Gao.

Présence humanitaire

Seule Première Urgence Internationale (PUI) intervient dans la zone avec un programme de santé. Toutes les autres actions humanitaires en direction de la commune sont dirigées á partir d’Ansongo ou de Gao. En plus de semence de sorgho livrés à Tessit, la FAO à travers son partenaire de mise en œuvre y a récemment distribué 18 tonnes d’aliments bétails à 180 ménages.

Recommandations

Il est recommandé de renforcer aussi bien le monitoring des mouvements de population que le plaidoyer pour la protection des civils dans toute la commune de Tessit.