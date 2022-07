Mali : Région de Bandiagara Flash Update #2 : Situation humanitaire dans le cercle de Bankass – 1 juillet 2022

Faits saillants

• Sous le lead d’OCHA, une mission des acteurs humanitaires s’est rendue à Bankass le 23 juin ;

• Une première assistance d’urgence mobilisée et remise aux Autorités pour une partie des PDI par cette mission ;

• Plus de 5 000 personnes déplacées internes (PDI) enregistrées par les services étatiques à Bankass au 29 juin ;

• Certaines communes d’accueil des déplacées internes (Diallassagou, Léssagou, Ségué) restent inaccessibles aux humanitaires.

Aperçu de la situation

Les attaques survenues dans les villages de Diallassagou, Deguessagou, Dianweli ont officiellement fait 132 morts. Quatre blessés précédemment admis au Centre de santé de référence de Bankass, ont été évacués à l’hôpital régional à Sevaré. Une équipe d’acteurs humanitaires (OCHA, HCR, OMS, PAM, Plan International, Save The Children, UNFPA, UNICEF et World Vision) s’est rendue à Bankass. Les missionnaires ont rencontré les PDI venues de Diallassagou et leur ont fourni à travers le préfet de Bankass, une assistance d’urgence composée de vivres et non vivres. Cette donation devrait couvrir les besoins de 144 ménages déplacés (827 personnes dont 586 enfants).

Au 29 juin, le service local du Développement social et de l’économie solidaire de Bankass a identifié et enregistré 806 ménages totalisant 5 086 individus parmi lesquels, il y a 3 457 enfants. Les acteurs RRM qui avaient entamé une évaluation rapide multisectorielle dans les zones accessibles, ont fait état de la présence de 287 ménages déplacés. A ceux-ci, il faut ajouter 628 PDI du village de Nando ayant trouvé refuge à Ségué, non encore enregistres par les services compétents. Quelques 20 ménages venant de Diallassagou ont aussi été identifiés dans la ville de Mopti par la Direction régionale du Développement social et de l’économie solidaire.

OCHA a recommandé aux partenaires intervenant dans le cash d’harmoniser leurs interventions et surtout d’être, le plus possible, flexible en fonction des réalités du terrain afin que tous les PDI puissent être assistées.