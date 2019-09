Mali : Rapport sur les mouvements de populations (19 septembre 2019)

Le contexte de déplacement au Mali reste complexe et fluide. Des mouvements de personnes déplacées résidant actuellement dans les régions du centre continuent d'être signalés. Alors que certains ont indiqué être retournés définitivement, d'autres déplacés expliquent faire des allersretours entre le lieu de déplacement et le lieu d'origine. De nouveaux déplacements continuent également d’être signalés, les conflits intercommunautaires, l'insécurité et les affrontements ou la perspective d’un éventuel affrontement entre groupes armés étant parmi les raisons évoquées pour justifier ces nouveaux déplacements.

Afin de répondre aux besoins des populations déplacées internes, rapatriées et retournées, la Commission Mouvement de Populations (CMP) recueille et analyse les informations sur les mouvements de populations à l’intérieur du Mali, afin de fournir un état complet des mouvements de populations et à la demande de ses partenaires. Les membres de la Commission sont : la Direction Générale de la Protection Civile (Ministère de la sécurité intérieur), UNHCR, OCHA, PAM, UNICEF, ACTED, NRC, DRC, HI, Solidarités International, CRS, OIM, et DNDS. Plusieurs autres entités participent régulièrement aux rencontres de la Commission.

Résumé : A la date du 31 août 2019, les partenaires de la CMP ont comptabilisé 171 437 personnes déplacés internes, soit une augmentation de 2 922 individus entre le 1er et le 31 août 2019. En parallèle, 74 143 rapatriés, soit une augmentation de 59 personnes par rapport aux données de juillet 2019 (74 088 Rapatriés), 555 976 personnes retournées ont été enregistrés par les équipes de la DNDS et 138 300 réfugiés1 maliens dans les pays limitrophes par l’UNHCR