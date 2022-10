Mali: Rapport sur le suivi des flux de populations 80 (septembre 2022)

**L’OIM, à **travers l’outil de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring) de la Matrice de suivi des déplacements (DTM), collecte des données à des points d’entrée, de sortie et de transit clés, afin de mieux comprendre les mouvements de populations à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de population est une activité qui permet de quantifier et de qualifier les flux et tendances de mobilités, les profils des migrants, et les expériences et routes migratoires. Depuis 2016, plusieurs points de suivi des flux de populations (FMP) ont été progressivement installés dans dix localités à travers le Mali pour faire le suivi des flux migratoires dans le pays. Un accent particulier est mis sur le suivi des migrants saisonniers (agricole et orpaillage traditionnel) au niveau des FMP concernés par cette catégorie de migration.

Durant le mois d’août, 44 826 mouvements migratoires ont été observés au niveau des points de suivi des flux transfrontaliers (24 623 individus entrant au Mali par les FMP et 20 203 individus quittant le Mali).